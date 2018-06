Los Leones, blanco fácil para cazadores.

Los leones africanos son asesinados con más frecuencia, de esa manera se convierten en un blanco fácil para los cazadores. Así son sacrificados por sus dientes y garras, para ser vendidos en países asiáticos.

Cabe destacar que en el parque Nacional de Limpopo, Mozambique, cuatro leones jóvenes murieron justamente donde consumieron su primer comida, fueron encontrado en un terreno arenoso cerca de los restos de un terreno envenenado, de esta manera la matanza fue silenciosa y espantosa ya que el cuerpo de estos animales estaba destrozado, pues el rostro y las patas de estos felinos fueron cortadas.

El gerente de las operaciones del parque Nacional Limpopo, Marius Steyl, ha sido miembro de investigaciones acerca de esta matanza, de este modo comentó “No es agradable que al Rey de la jungla los humanos los estén aniquilando”.



Estos leones se enfrentan a una gran amenaza en Mozambique, y ampliamente en varias regiones de África, ya que los Tigres en Asia se han vuelto escasos en la naturaleza, de esta manera otros grandes felinos son atacados por sus diferentes partes.

Algunos grupos de conservación en el este y sur de África, dicen que en los últimos tres años, el número de leones asesinados ha incrementado, pues han sido mutilados para satisfacer la demanda en China y el sudeste asiático, donde sus partes son usadas como colgantes y amuletos.

En casi todo África, las poblaciones de leones silvestres se han reducido en un 43% desde 1993, más la pérdida de su hábitat, la reducción de las presas de los leones por comercio de carne de monte los está forzando a entrar en contacto con los humanos.

La Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES), señala que durante los últimos cinco años se exportaron aproximadamente 150 garras de león y dientes desde Sudáfrica a China y Vietnam.

Esa cifra es solo una mínima parte del comercio entre África y Asia, ya que el volumen de garras y dientes ilegales incautados a ciudadanos asiáticos exceden los intercambios legales durante el mismo período de tiempo.