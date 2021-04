Los 7 errores más comunes de las personas al hacer compostaje

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) estima que solo una persona produce 2 kilogramos de desechos al día, uno de los cuales es comida. Pero también es la razón por la que el compostaje —descomponer los materiales orgánicos en compuestos orgánicos e inorgánicos más simples— puede tener tal impacto.

Como directora del Proyecto de compostaje para la comunidad del Institute for Self-Reliance, Brenda Platt educa a las personas sobre los beneficios del compostaje de forma regular. Le encanta cuando la gente se emociona por reducir el desperdicio de alimentos.

Pero también ve más que algunos errores comunes, tanto de los principiantes como de las personas que lo han estado haciendo por un tiempo. En La Verdad Noticias te presentamos cuales son los errores de compostaje más comunes que ve con regularidad y cómo corregirlos.

7 errores comunes de compostaje

Estos son los errores más comunes de la composta

No estar preparado

Si no está preparado, sus buenas intenciones de comenzar a hacer abono siguen siendo solo eso: intenciones. “Una encuesta de 2020 encargada por Republic Services reveló que el 58 por ciento de los estadounidenses reevaluaron sus hábitos ecológicos debido a la pandemia”.

“La gente quiere ser más sostenible y el compostaje en casa es una excelente manera de ser más sostenible a diario. Pero las personas pueden cometer el error de no estar preparadas para comenzar su viaje de compostaje".

La experta dice que no necesita mucho para comenzar, solo un contenedor de recolección de interior a otro y un contenedor de compostaje al aire libre, pero es importante tenerlos. También dice que necesitará un espacio al aire libre que esté seco y sombreado para almacenar el contenedor de abono.

Hacerlo demasiado complicado

A algunas personas les encanta aprender sobre el compostaje, y eso no tiene nada de malo, pero dice que tampoco hay necesidad de hacerlo más complicado de lo que debe ser. Ella dice que el compostaje es en realidad bastante simple, y que la simplicidad es clave para seguir con él.

“La mejor manera de simplificar [el proceso] es comprender realmente por qué está haciendo abono y qué elementos desea convertir en abono en su hogar”, dice ella. “Asegúrese de comprender qué elementos y materiales deben convertirse en abono y cuál es la mejor manera de mantener el abono equilibrado".

"Para que sea más fácil, cree una lista y manténgala publicada en su cocina o cerca de su contenedor de abono al aire libre". También dice que los alimentos como frutas y verduras, cáscaras de huevo, bolsitas de té y cáscaras de nueces se pueden convertir en abono.

Pero, por lo general, no puede compostar grasas, carne o lácteos. “Querrá asegurarse de tener una buena proporción de verduras, como restos de frutas y verduras y desechos del jardín, y marrones, como hojas muertas y ramitas”, agrega.

No agregar suficiente agua

Platt dice que un error común de compostaje que ve es que las personas no agregan suficiente agua a su contenedor. “Los microorganismos beneficiosos que descomponen los recortes del jardín, los restos de comida y otros materiales orgánicos y los convierten en abono, un valioso potenciador del suelo, necesitan agua”.

“Si aprieta un puñado de su pila de compostaje, debe obtener algunas gotas de agua, pero no debe estar goteando. Demasiada agua, los microbios se ahogan. Demasiado poco, quedan inactivos ".

No hay suficiente aire

De manera similar, Platt dice que tener suficiente aire también es importante; de lo contrario, los hongos y bacterias beneficiosos morirán. “El compostaje es un proceso aeróbico”, dice.

"Asegúrese de que su pila no sea demasiado densa o compacta y que el flujo de aire a través de la pila no esté bloqueado". Platt agrega que cuando el abono no recibe suficiente aire, también puede hacer que huela, ¡y nadie quiere eso!

Usar un contenedor de abono que sea demasiado pequeño

Platt explica que tener un contenedor de abono con suficiente espacio es importante para el proceso de compostaje porque a medida que los microbios beneficiosos descomponen los materiales orgánicos, generan energía en forma de calor.

Si un contenedor es demasiado pequeño, Platt dice que no retendrá los niveles de temperatura necesarios para evaporar la humedad y matar patógenos y semillas de malezas. “Generalmente se necesita un volumen de 3 pies por 3 pies por 3 pies para compostar adecuadamente”, dice Platt. Este es definitivamente un caso en el que el tamaño sí importa.

Ignorar las señales de advertencia de que su abono está desequilibrado

Los expertos dicen que es importante controlar su composta. “Su abono no debe atraer insectos o roedores ni producir un olor fuerte. Si es así, entonces sabrá que es hora de ajustar la mezcla de verdes y marrones que está agregando a su contenedor”, dice ella.

La experta también reitera que, idealmente, el compost debe ser una mezcla igual de material verde y marrón. Eso contribuirá en gran medida a que el proceso siga avanzando como debería.

Usar compost antes de que esté terminado

El compostaje requiere paciencia; no es algo que suceda de la noche a la mañana. “Un buen abono suele tardar entre seis y 12 meses en producirse”, dice Platt. “Si bien la fase activa puede ser solo de 2 a 3 semanas, el compost necesita tiempo para terminar y madurar. Esto se conoce como curado”.

Agrega que si agrega compost inmaduro a las camas de su jardín, reducirá la disponibilidad de oxígeno para las raíces de las plantas y puede competir con las raíces de las plantas por el nitrógeno disponible en el suelo.

Cuando eso sucede, puede hacer que las plantas dejen de crecer o hacer que sus hojas se pongan amarillas o se marchiten. De cualquier manera, no es ideal para su jardín.

“Por otro lado, el compost maduro es una excelente enmienda del suelo que, cuando se agrega al suelo, mejorará el nivel de materia orgánica, la estructura del suelo, la fertilidad y la capacidad de retención de agua, al tiempo que suprime las enfermedades de las plantas transmitidas por el suelo, previene la erosión del suelo y evita los fertilizantes químicos. y pesticidas".

El compostaje es una excelente manera de reducir el desperdicio de alimentos y vivir una vida más sostenible. También es muy sencillo de poner en práctica. Tenga en cuenta estos consejos y vivir la vida del abono se convertirá en parte de su rutina diaria. Y es uno en el que realmente verá los beneficios de primera mano.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.