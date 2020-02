Loba gris en peligro de extinción, muere en condiciones misteriosas.

Arqueólogos egipcios descubren 20 momias y miles de amuletos del Antiguo Egipto en la provincia de Menia, al sur de El Cairo. El Ministerio de Turismo y Antigüedades concreta que se encontraron 16 tumbas de sacerdotes con un total de veinte sarcófagos, así como miles de amuletos y figuras ushbetis de gran valor histórico. Los cuerpos momificados pertenecen a sacerdotes y gobernadores de la Dinastía XXVI, que controló el Antiguo Egipto entre el 672 hasta el 525 a.C. También se encontraron herramientas como martillos de madera que se utilizaban para mover los ataúdes y otras labores de sepultura. . . . . #arqueologia #momias #egipto #antiguo #historia #amuletos #dinastia #turismo #laverdadnoticias

