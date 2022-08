Lluvia de estrellas Perseidas ¿Dónde se podrá ver?

La lluvia de estrellas es uno de los eventos astronómicos más esperados del verano, porque llenará el cielo con su brillante resplandor.

La noche del viernes 12 y la madrugada del sábado 13 de agosto, podrás ver este espectáculo en el cielo nocturno de México.

En La Verdad Noticias te compartimos dónde y cómo disfrutar de la Lluvia de estrellas Perseidas 2022.

¿Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas?

Lluvia de estrellas Perseidas.

Para los amantes de la astronomía habrán varios fenómenos astronómicos este 2022 que les van a encantar.

Una lluvia de estrellas y la Luna Llena de Esturión compartirán el cielo nocturno, brindando un brillante espectáculo.

Aunque los expertos mencionan que esta lluvia de meteoros será algo complicado de ver por esta unión de eventos astronómicos, su brillo las hará resaltar.

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), aclaró que la lluvia de estrellas Perseidas comenzó su actividad el pasado domingo 17 de julio y terminará este lunes 24 de agosto.

Teniendo su máximo esplendor a las 21 horas del viernes 12 de agosto y durante la madrugada del sábado 13.

Este fenómeno se produce por el impacto en nuestra atmósfera de fragmentos de la nube de meteoroides del cometa 109P/Swift-Tuttle; el cual tarda 133 años en orbitar una vez el sol.

Por lo tanto no se podrá volver a disfrutar hasta 2126, es decir en 1992 fue la última vez en la que transitó por el sistema solar interior.

Se precisa que la tasa máxima de meteoros será de 100 por hora, aunque en América del Norte reducirá de 50 a 60 por hora.

Sin embargo, por la aparición con la luna llena sólo podrían verse de 10 a 20; los más grandes brillantes de este fenómeno astronómico.

¿Cómo ver la lluvia de meteoros?

Disfruta de la lluvia de estrellas.

No te apresures a sacar tu telescopio o binoculares, ya que el portal Time and Date asegura que no se necesita de equipo especial ni muchas habilidades para disfrutar del momento.

Si quieres disfrutar de la lluvia de meteoros en todo su esplendor, sigue estos consejos:

Encuentre un lugar de observación apartado, lejos de las luces de la ciudad.

De preferencia de 15 a 20 minutos antes del fenómeno astronómico porque los ojos tardan en acostumbrarse a la oscuridad.

Trae ropa cómoda, una manta o silla porque la observación de meteoritos puede ser un juego de espera.

La mejor manera de ver la lluvia de estrellas es acostado en el piso.

