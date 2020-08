Listado de los ANIMALES más vulnerables ante el coronavirus ¡impactante!

Conoce la lista de los animales que podrían contagiarse de COVID-19. Foto: tumamifero.com

Un estudio reciente reveló que no solo los visones son capaces de padecer el coronavirus, pues además de estos y los gatos existe una larga lista de especies animales que se ven afectadas ante el COVID-19 y lamentablemente las más vulnerables se encuentran en peligro de extinción, ¡terrible!

Coronavirus pone en riesgo a animales amenazados

Los científicos advierten que luego de realizar un análisis genómico donde compararon el receptor celular del virus que se encuentra en las personas contra 400 especies de animales entre los que se encuentran mamíferos, aves, vertebrados, reptiles, peces y anfibios, notaron que son más los compatibles con el COVID-19 de lo que se pensaba.

Fue la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, quien publicó el estudio realizado por la Universidad de California de Davis de los Estados Unidos.

La enzima convertidora 2 mejor conocida como ECA2, contiene 25 aminoácidos que permiten que el virus se una a las células invadiendo el cuerpo humano, así que basados en estos realizaron un modelo de su estructura proteica junto a la la proteína pico del COVID-19 con la finalidad de saber si estos se encontraban en la proteína ACE2 de las diferentes especies de animales.

Los resultados fueron impactantes, pues al menos el 40 por ciento de las especies de animales son compatibles con el COVID-19 y se sabe que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza las tiene consideradas como “amenazadas”, además de que son más susceptibles al contagio con seres humanos.

Al respecto, el científico, Harris Lewin, señaló que espera que su estudio:

“Inspire prácticas que protejan la salud humana y animal durante la pandemia."

Estas son las especies vulnerables al COVID-19

Gorila occidental de las tierras bajas

Orangután de Sumatra

Gibón de mejillas blancas del norte

Ballenas grises

Delfines nariz de botella

Hámsters chinos

Especies con riesgo medio ante el coronavirus

Ganado vacuno

Gatos

Ganado ovino

Especies con riesgo bajo ante el coronavirus

Cerdos

Caballos

Perros

Finalmente, el estudio asegura que no se debe tener una sobre interpretación de sus resultados, ya que no son definitivos, pues se requieren de más estudios adicionales y para tener respuestas más certeras, ya que la hipótesis aún es computacional.

Con información de La Vanguardia.