Levi´s y su nueva colección de jeans, comprometida con el medio ambiente

Conoce la nueva estrategia de Levi´s que ayuda al medio ambiente. | marieclaire

Levi Strauss & Co., más conocida como Levi´s se comprometió a producir sus clásicos jeans de una manera sustentable para ayudar al medio ambiente y lanzó una línea Wellthread para reducir el agua empleada por medio de agua de llluvia y por el tipo de material que usan en los jeans y cáñamo algodonado.

Levi´s, en este sentido, lanzó la línea Wellthread confeccionadas en instalaciones preparadas para mejorar la calidad de vida de los y las trabajadoras y con textiles de cáñamo algodonado, que se cultiva con agua de lluvia, y evita así tomar agua para producir pantalones denim, una de las industrias más contaminantes del mundo.

Esta marca busca la reducción del agua que usan al confeccionarlos. foto: marieclaire

Levi´s y su línea Wellthread

Además de todo esto, cada hilo está realizado para que pueda reciclarse, la confección de sus chaquetas están realizadas a partir de botellas de plástico y desechos reciclados, también lanzó una capacitación para que tus prendas duren por más tiempo.

Y las declaraciones de su CEO, Charles V. Bergh en las que aclara que desde su punto de vista los jeans no deben lavarse nunca.

Así que una de las alternativas en este temática es colocar los pantalones denim dentro del freezer, para eliminar los malos olores. Y por su tela, se recomienda lavarlo recién a los 6 meses de su primer uso.

Levi´s también ha lanzado campañas a favor del medio ambiente. foto: marieclaire

Levi´s y Acción por el Agua 2025

No es la primera vez que hace actividades en pro del medio ambiente, también lanzó una estrategia de Acción por el Agua 2025 que se enfoca en la conservación de áreas que experimentan alto estrés hídrico, para brindar una mayor resiliencia a sus operaciones, comunidades y cuencas hidrográficas en los lugares donde se fabrican sus productos.

El compromiso para reducir a cero la descarga de productos químicos peligrosos, así como sus open-source de Protocolos de Química Selectiva, que teóricamente evitan que estos productos peligrosos ingresen a la cadena de suministro en prendas de vestir.

Levi´s comprometido con el planeta

Levi´s fue una de las 28 firmas de moda del mundo comprometidas con objetivos de emisiones alineados a 1,5 grados. De hecho pertenecen a la primera ola de las que se unieron al movimiento We Are Still In con el tema del cambio climático, prometiendo un apoyo continuo al Acuerdo de París.