Las trampas de los ecológicos fake: diferencias entre bio, eco y orgánico

Para nadie es un secreto que los productos bio, orgánicos o ecológicos están de moda. Llenan cada día más estantes de los supermercados y más "carritos" de la compra. Al pensar en un producto ecológico, el imaginario social suele decantarse por asociarlo a alimentos más sostenibles, más saludables, con más sabor, mejor elaborados y vigilados en base a mejores estándares de calidad. Por ello, los consumidores buscan cada vez más que el origen de los alimentos sea más natural, ecológico y sostenible.

Sin embargo, a menudo alrededor del etiquetado de estos productos impera la confusión. ¿Qué diferencias separan lo ecológico de lo orgánico o lo biológico? ¿Son estas etiquetas realmente un indicativo de lo que asociamos a ellas? ¿Cuál es el perfil del consumidor que busca este etiquetado y por qué?

Las etiquetas ecológicas se rigen según el reglamento europeo de producción ecológica. Sin embargo, esta normativa aún está lejos de las ideas asociadas a ellas por medio de la publicidad o de aquello que nos evocan los términos.

“Aunque la producción ecológica es una gran idea, está mal ejecutada”, afirma el nutricionista, dietista y tecnólogo alimentario Aitor Sánchez, quien explica que la normativa no responde a las inquietudes que la población busca cubrir con estos alimentos. “Si miras la ley europea no hay ningún punto que garantice estos motivos por los que compramos ecológico”.

Según el experto, la normativa europea se basa en una serie de principios que guían las normas de producción, pero que “desgraciadamente no llevan a la realidad, ni aterrizan necesariamente estos principios, ni las inquietudes o motivaciones de las personas que consumen productos ecológicos”.

Según un estudio sobre el perfil del consumidor de alimentos ecológicos, publicado en 2011 por el antiguo Ministerio de Medio Ambiente, actual Ministerio de Transición Ecológica de España, quienes compran este tipo de alimentos son personas comprometidas con el medio ambiente en un 87 por ciento, que reciclan en un 74 por ciento, así como usan menos el coche, leen el etiquetado y se preocupan por su salud, entre otros factores.

¿Qué etiqueta debería elegir: Bio, eco u orgánico?

Un estudio realizado en 2016 reveló que el 64 por ciento de los consumidores en europa cree que los términos ecológico, biológico y sostenible significan lo mismo. Al navegar por diferentes artículos, muchas fuentes atribuyen el término biológico a productos que no están modificados genéticamente, mientras que orgánico a menudo se asocia a productos libres de químicos. Sin embargo, ¿qué hay de verdad en esta idea?

“Biológico, ecológico y orgánico son más o menos sinónimos a nivel europeo”, afirma Sánchez. El Reglamento 2018/84 sobre producción ecológica la define como “un sistema general de gestión agrícola y producción de alimentos que combina las mejores prácticas en materia de medio ambiente y clima, un elevado nivel de biodiversidad, la conservación de los recursos naturales y la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal y sobre producción de productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales".

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) da una definición muy parecida de la agricultura orgánica. La normativa europea agrupa bajo el término ecológico los conceptos biológico y orgánico y sus abreviaturas, «bio» y «eco», “que utilizados aisladamente o combinados, podrán emplearse en toda la UE [···] para el etiquetado y la publicidad de un producto ecológico”.

El motivo de que haya tres designaciones diferentes viene quizá de las diferentes maneras de llamarlo a lo largo de la historia y en los diferentes idiomas europeos. Por ejemplo, la agricultura ecológica es el resultado de una serie de métodos de producción alternativos a la producción industrial que surgieron en Europa a lo largo del siglo XX.

Lugares como Reino Unido se denominó “organic agriculture” (agricultura orgánica), mientras en Suiza se llamó “agriculture biologique” (agricultura biológica). La idea de fondo era en realidad la misma, ya que estas corrientes pretendían renunciar al uso de productos químicos a fin de proteger el medio ambiente, mientras que en la producción industrial primaba la rentabilidad y la productividad.

La actual normativa nació del creciente interés de productores y consumidores en la agricultura ecológica en los años 90 y, cuando el Consejo Europeo sacó esta legislación, definió los términos más adecuados: en español, ecológico; en inglés, “organic”; en francés, “biologique”. A nivel comercial, sin embargo, el márketing globaliza a menudo los conceptos, que se utilizan indistintamente como reclamo, pero no son una garantía de los conceptos asociados a ellos..

¿Son realmente más saludables?

Al contrario de lo que se suele pensar, la normativa de la producción ecológica no garantiza en absoluto la sostenibilidad del proceso. Sánchez lo explica con un sencillo ejemplo: “Si vas a comprar ecológico porque es más sostenible, piensa que puedes estar comprando kiwis etiquetados como ecológicos pero procedentes de Nueva Zelanda”. Esto es así porque “la legislación ecológica solo hace referencia a cómo se ha producido ese alimento”.

Tampoco esta normativa garantiza un producto más saludable. “No hay ninguna evidencia que asocie un consumo de productos ecológicos con una mejor salud, es más, la propia legislación prohíbe expresamente anunciar los productos ecológicos más sanos, y no existe ninguna referencia en la legislación”, precisa Sánchez en su libro Mi dieta cojea.

Buscando los sellos ecológicos

Más allá de los términos eco, bio u orgánico, cada producto etiquetado como tal debe venir con el sello de producción ecológica de la Unión Europea, acompañado del nombre del organismo certificador del país de origen, para garantizar que su producción ha seguido la normativa.

En el caso de España son los Comités de Agricultura Ecológica de cada Comunidad Autónoma, junto a la Comisión Reguladora de Agricultura Ecológica (CRAE), del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, quienes otorgan estas certificaciones. Sin embargo, también en algunas comunidades como Andalucía y Castilla-La Mancha se han autorizado organismos privados de certificación.

Sin embargo, tal y como resume Sánchez, un alimento ecológico puede ser malo para la salud si se trata de un ultraprocesado del que abusamos, así como puede ser muy impactante para el medio ambiente si se transporta desde la otra punta del mundo. De igual forma, puede haberse producido sin utilizar productos químicos pero a su vez no ser en absoluto sostenible si para producirlos se han destruido bosques o sobreexplotado acuíferos.

Por tanto, más allá de las diversas etiquetas, la responsabilidad última de elegir el tipo de producto que queremos apoyar en la cesta de la compra recae en el consumidor final, revisando el etiquetado más allá de términos o eslóganes.

“Si yo pudiera cambiar la legislación ecológica pondría estándares que cumplieran todas las inquietudes del consumidor”, concluye Sánchez. “Básicamente, yo le diría a la gente que si su inquietud es la sostenibilidad, compre local y de temporada, y si le preocupa el bienestar animal, intente reducir el consumo animal, más allá de que sea carne ecológica”

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram