Las botellas de agua desperdician más agua de la que crees

El enemigo más grande que tiene la Tierra ahora es el plástico, y no hay nada más grande en este tema que la industria del agua embotellada, pero no es en sí el problema una botella con agua, si no que también hay mucho desperdicio de agua y de petróleo detrás, ya que cada que se compra una de estas botellas se utilizan 3 litros de agua por una botella de 500ml, esto significa que para fabricar mil millones de botellas se necesitan 100 millones de litros de petróleo.

Esto no queda ahí, una botella de plástico tarda aproximadamente en desintegrarse 700 años, sin embargo, no desaparece totalmente, micro partículas quedan en el ambiente. El 80% de las botellas no se reciclan, esto quiere decir que cada año millones de ellas terminan en el océano.

Si hablamos solo de México, se ha estimado que 21 millones de botellas de plástico se tiran a la basura DIARIAMENTE, de las cuales solo el 20% se reciclan.

Por lo cual, muchas organizaciones y activistas mencionan que la mejor opción es dejar de consumir este producto. Utilizar otras formas de consumir agua, como en envases de vidrio que se pueda rellenar. Además comentan que es nocivo para la salud, ya que dejar la botella expuesta al Sol hace que micro partículas se mezclen con el agua, deteriorando así nuestra salud.

Así que ya sabes, las botellas de agua que se han hecho desde hace años aún siguen en nuestro planeta, ni siquiera como partículas pequeñas, si no como la botella entera que conocemos, aún no ha pasado el tiempo en el que se “descomponen”, contaminando mares y ensuciando playas, e incluso en el estómago de animales que consumimos. Por lo cual, hagamos consciencia, haz eco de esta eco-información y lleguemos a más gente.