Lagartija “besucona” causa miedo debido a mitos ¿la conoces?.Foto: En ciclo vida| Ricardo Lur�a Manzano

La lagartija besucona ha sido causa de muchos mitos, bueno y malos, en diversas regiones, tal vez ya la hayas visto, es un pequeño animalito que produce un sonido peculiar al de un beso, de allí su nombre, te contamos sobre su historia.

Características de la lagartija

El sonido que emite , sirve para marcar su territorio o para buscar pareja y es similar al chasquido de un beso.

La besucona, salamanquesa, cuija o chupete es inofensiva y mide apenas 13 centímetros de largo.

Dicha especie, de color canelo pálido y manchas grises, beneficia el entorno al eliminar todo tipo de insectos.

Se reproduce de manera continua a lo largo del año, produciendo dos huevos en cada puesta.

Se ha adaptado a vivir en compañía del ser humano.

Lagartija besucona. Foto: Naturalista Colombia

Mitos de la lagartija

Esta lagartija ha vivido entre mitos que van desde un envenenamiento si la llegas a probar, hasta que la diosa fortuna te sonreirá si tuvieras una de dos colas.

Doña Betty Hernández de Tierra Blanca afirmó: dicen que si se cae a la comida y la ingieres no vives para contarla, como al parecer así le pasó a un chico al ingerir un chilatole y al otro día amaneció muerto. Aseguran sus familiares que en el recipiente se hallaba una besucona ya muerta.

De acuerdo con la bióloga xalapeña Sonia Wong indicó que este animalito es inofensivo al carecer de estructuras venenosa, y precisó que esta especie anteriormente habitaba únicamente en lugares calurosos, pero ahora pueden encontrarse en Xalapa debido al aumento de temperatura que se ha dado en gran parte por la deforestación.

Para algunas personas, no tienen un aspecto bonito, pero no hacen nada, de hecho ellas se comen a los moscos, cucarachas, mosquitos y arañas que hay por la zona.nSaúl Méndez, quien prácticamente ha permanecido allí toda su vida, aseguró que son inofensivas y hasta ahorita no ha conocido a alguien que ha muerto por comerse un guiso con una besucona.

Algunos de los casos se le ha relacionado con la suerte. Juan Manuel precisó: yo conocí a un señor que tenía una lagartija de dos colas y le pegó tres veces al premio mayor, es increíble porque si sacarla una vez es difícil imagínate tres.

En Veracruz se dice que hay aproximadamente 17 especies de lagartijas, mientras que México es el segundo país con mayor cantidad de ellas, en tanto el primer lugar lo ocupa Australia.