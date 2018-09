La saliva de osos pardo podría ser benéfica para la salud.

Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) reveló que la saliva de una subespecie de oso pardo de Siberia, puede acabar con la bacteria estafilococo dorado (Staphylococcus aureus), un microorganismo conocido por volverse resistente a los fármacos actuales.

Dicho estudio se centró en oso pardo de Siberia oriental que se encuentra en las montañas de Altái y Mongolia cuya dieta normalmente es de origen vegetal, si bien ocasionalmente puede cazar caribúes, peces, y ciervos.

El material orgánico que se estudió mediante avanzadas técnicas de análisis, dio como resultado a los expertos, la presencia en la saliva del microorganismo Bacillus pumilus, que produce un químico de efecto antibiótico denominado ‘amicoumacina A‘.

Estafilococos.

Los investigadores comprobaron su alta efectividad para matar a las bacterias, en especial al estafilococo dorado, cuyas cepas están asociadas a las infecciones de la piel en humanos.

Las propiedades de la saliva de los osos, fue descubierta por científicos, casi de forma fortuita, pues se realizó mientras elaboran estudios acerca de los microorganismos presentes en animales salvajes y cómo se organizan dentro de sus propias comunidades.

Investigaciones de saliva de Oso pardo.

La investigación, que continúa en desarrollo y está avalada por investigadores de Yale, ayudará a la creación de nuevos métodos de tratamiento y a la compresión de los mecanismos de resistencia a los antibióticos que se presentan en la salud.