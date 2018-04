La prioridad de China es la industria, por esa razón hay tanta contaminación

China indiscutiblemente se convirtió en potencia indiustrial a nivel mundial sin ningún rival existente. Consume muchas cantidades de materia prima y por lo mismo de energía.

Han crecido tanto que muchas personas han salido de la pobleza pero igual tantas industrian han contaminado tanto el agua como el aire.

Como primera potencia en cuanto a desarrollo económico, una de las consignas es que sus industrias nunca paran, su producción de recursos es la prioridad y por lo mismo no hay nunca un paro en las empresas, de hecho para que la gente no sepa de estas grandes masas de contaminación, las autoridades chinas no han hecho publicaciones de los niveles de contaminación al que están expuestos que son mucho mayores a los que la OMS recomienda para la exposición pública. Esto tuvo grandes consecuencias, ya que las redes sociales empezaron a mostrar esta realidad en la que viven los chinos, desatando la polémica.

Ha habido varios acontecimientos grandes que han sufido los ciudadanos, un ejemplo es que a principios de año hubo una alerta roja por una neblina de smog que se creó, siendo muy peligrosa, cubriendo 10.1 millones de kilómetros, un área comparable al de EUA. Fueron 23 ciudades que estuvieron en alerta e incluso carreteras tuvieron que ser cerradas, aeropuertos importantes cerraron por 2 días suspendiendo 131 vuelos, se cerraron jardines de niños, escuelas primarias, fabricas, y en la capital, esta medida tuvo afectaciones en 1,200 fabricas.

Por tantos problemas en cuanto a contaminación, ha habido varias propuestas para minimizar este impacto, un ejemplo es Du Honglai residente de Pekin que está tramitando una solicitud de patente con su propuesta para combatir el smog, y su propuesta fue que 15 millones de personas, con abanicos, retiren el smog que hay en la ciudada.

Evidentemente, esta solución no es la más lógica, pero como dicen, “la intención es lo que cuenta”. Él comentaba que es barato, efectivo y no hay contaminación secundaria y para este emprendedor es una buena opción ya que Pekin tiene 21 millones de personas.

Su plan fue riduculizado en redes sociales, catalogándola como una idea ridícula y poco realista.

Los comentarios no se dejaron esperar y estos fueron alguno de ellos.

"Si todas las personas empiezan a mover el aire con abanicos en lugares diferentes, ¿a dónde se dirigirá el esmog?",

"Lo primero que pensé fue que esta noticia era una sátira "Mi plan es más económico, solo necesito 14,99 millones de personas",

"Primero, 15 millones de personas se reúnen en Pekín y usan los abanicos para dirigir el esmog a la próxima ciudad China, luego se toman un autobús o un tren hasta esa otra ciudad y dirigen el esmog hacia la ciudad que sigue. Luego van allí y continúan hasta una ciudad en los límites de China y finalmente dirigen el esmog hacia Japón",

Otra solución para combatir el problema es el “smog free tower” que filtrará el aire teniendo bicis que hará esta misma función. Sin embargo, todas son más que utópicas si el gobierno no da las soluciones correctas.

El gobierno de China tiene en cuenta que el cambio a un cielo más azul tiene que ser con una inversión fuerte, pero se empezó con la firma del acuerdo de París que regula la emisión de gases de carbono en el mundo.

Otra propuesta que ha tenido el gobierno es que Poco a poco se dejarán de usar autos impulsados con combustibles fósiles, En Beijing quieren bajar los contaminantes a un 25% antes de que termine el año y se pondrán inspectores que detendrán la producción si una empresa está violando las normas, dicha normativa afectará a 180 mil empresas.

Esto será ya que el gobierno pide que se le den mantenimiento a las empresas y que se renueve el equipo para contaminar menos.

Seguramente serán pasos pequeños pero enormes cuando en unos años China pueda emitir menos contaminantes y seguir con sus normas ambientales. Expertos en China, Francia y EUA estiman que serán 10 años los que se ocuparán para estos cambios, sin embargo, es precioso empezar por algún lado.