La presencia de abejas repuntará en el norte del país en agosto

Las abejas por lo menos en nuestro país se han perdido alrededor de 1,600 millones, lo que significa graves repercusiones para el ser humano, tanto alimentaria y económicas por la polinización y la producción de miel, pero llegada de la temporada de lluvia, entre agosto y septiembre, puede ser un factor clave para que la presencia de abejas en el norte del país repunte nuevamente.

Gracias a la llegada de la temporada de lluvia, entre agosto y septiembre, la presencia de abejas en el norte del país reputará nuevamente.

De acuerdo a la Dirección de Ecología de Ciudad Juárez, la temporada podrá ser un indicador clave para las abejas, puesto que juegan un papel determinante para mantener el equilibrio en la naturaleza, alimentación, economía y de las riquezas naturales.

Cabe mencionar que es por esta razón que la Dirección, mantiene un programa para el rescate, protección y conservación de abejas, que de la mano con un apicultor de Samalayuca, realizan diferentes actividades para preservación de esta especie que se encuentra en peligro.

Las abejas son importantes para la supervivencia humana.

La gente se asusta por la presencia de enjambres y colmenares en sus domicilios, dijo la directora de Ecología, Margarita Peña, de tal manera que reaccionan por temor, esto podría alterar y provocar a las abejas, por lo que dio algunas recomendaciones.

Pocas personas saben que las abejas no son agresivas, todo a menos que las agredan o las molesten, y además existen maneras de cuidarlas, por lo que la directora de ecología tiene un programa para atender casos de enjambres sin lastimar a la especie y así reubicarlas.

Las abejas no son agresivas.

Indicó que ante presencia de abejas, no se debe molestarlas y reportarlas a las autoridades al número 911, se debe usar ropa de colores claros, no espantarlas o aplastarlas con la mano, no correr, no prender velas aromatizadas y no molestar las colmenas de las abejas, por mencionar algunas.

