La Contaminación del aire por combustibles causa 1 de cada 5 muertes en el mundo

Una nueva investigación por parte de Harvard sobre la contaminación del aire, podría amplificar los llamados a una transición rápida del petróleo, el gas y el carbón por razones más allá de frenar el cambio climático, te informamos.

Consecuencias de la contaminación del aire

Según una investigación de la Universidad de Harvard publicada el martes, la contaminación del aire por la quema de combustibles fósiles causó 1 de cada 5 muertes en todo el mundo en 2018, matando a más de 8 millones de personas.

Contaminación del aire por combustibles fósiles. Foto: National Geographic

El hallazgo, basado en nuevos modelos que utilizan la química atmosférica, aumentó significativamente las estimaciones anteriores de muertes relacionadas con pequeñas partículas de carbono quemado que se alojan en el tejido pulmonar blando y causan enfermedades respiratorias, desencadenan ataques de asma y nublan las ciudades con smog.

La estimación previa más reciente del estudio más grande y completo del mundo sobre muertes globales, conocido como el Estudio de la Carga Global de Enfermedades, calculó el total de vidas perdidas debido al material particulado en el aire, que incluye no solo la contaminación por combustibles fósiles, sino también el polvo y los incendios forestales. humo y quema de campos de cultivo: 4,2 millones por año.

Investigación de la contaminación por Harvard

La nueva investigación, publicada en la revista Environmental Research, muestra que casi el doble de ese total se debe únicamente a la contaminación por combustibles fósiles, con las concentraciones más altas de muertes relacionadas con combustibles fósiles en regiones con algunas de las ciudades más pobladas, donde los motores de combustión abundan los automóviles, los edificios calentados por combustible y las plantas de energía en expansión.

Esas regiones incluyen el este de América del Norte, Europa y el sudeste asiático.

El estudio se suma a la creciente evidencia de que la contaminación del aire por la dependencia continua de los combustibles fósiles es perjudicial para la salud mundial. No podemos con conciencia seguir dependiendo de los combustibles fósiles, cuando sabemos que existen efectos tan graves en la salud y alternativas viables y más limpias.

El estudio, realizado con investigadores británicos en la Universidad de Birmingham, la Universidad de Leicester y la University College London, probablemente amplifique los llamados a una transición rápida de los combustibles fósiles, demostrando una razón adicional, más allá de la necesidad de preservar un clima global habitable, para promover políticas que prioricen la electricidad renovable y los vehículos eléctricos.

Aaron Bernstein, director de Harvard T.H. Chan School of Public Health's Center for Climate, Health, and the Global Environment, dijo en un comunicado de prensa: Los beneficios para la salud que podemos lograr al dejar los combustibles fósiles son el doble de lo que pensamos que eran ayer.

