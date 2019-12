Juanpa Zurita y su proyecto que ayudará a las personas y al medio ambiente (Foto cortesía Forbes)

Juanpa Zurita se suma a los proyectos que desean hacer un cambio y una mejora en el medio ambiente, puesto que cada día los efectos del cambio climático son más evidentes y ya no se puede ser ajeno a este que tema que atañe a toda la sociedad.

Tal es el caso del famoso influencer y modelo que hace poco lanzó su proyecto The Second Life Project de la marca Acapella, la cual tiene un propósito ecológico y dejar huella en cada prenda que está inspirada en el arte y la música; información ¡Hola!

Juanpa Zurita en pro del ambiente

The Second Life Project, y como lo explicó Zurita en su cuenta oficial de Instragram, busca darle darle una segunda vida a la ropa y una oportunidad a las personas que la necesiten, en el sentido de reciclar estas prendas y que de como resultado una colección; lo más importante que para realizar este proceso no se requieren productos químicos ni agua.

Las personas que deseen participar en esta iniciativa podrán pagar con sus playeras viejas puesto que les tomarán a cuenta 50 pesos por cada pieza que donaron.

Proyecto The Second Life Project

Seguramente te preguntarás cómo llevarán a cabo un proceso de reciclaje sin agua, pues es muy fácil, ellos al recibir las playeras viejas las desbaratan a nivel fibra, posteriormente le agregan PET reciclado y la convierten en hilo, posteriormente con ese generan la leta y finalmente se crea una playera que es completamente reciclada.

Como lo comentamos este proyecto ayudar a las personas que lo necesiten, puesto que las prendas que sean donadas y no se pueden reducir a fibra por la forma en la que están compuestas, se donarán a las individuos que más lo necesiten.

Proyecto The Second Life Project. (Cortesía

Finalmente, y como en la mayoría de las cosas, hay reglas, y en este también, puesto que para poder donar las playeras de manga corta o larga no tienen que estar manchadas o rotas; sólo puedes entregarlas en las tiendas Acapella.

