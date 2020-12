Los jaguares están siendo amenazados por traficantes chinos Foto RTVE

Desde hace algunos meses se dio la lamentable noticia del hallazgo del cadáver de Pac Man, un jaguar macho que se encontraba mutilado, sin cabeza, cola, patas y órganos reproductivos, rasgos que mostraron que fue víctima del comercio ilegal por el tráfico asiático donde pagan miles de dólares por sus partes. La Verdad Noticias te informa.

Esta noticia llamó mucho la atención, ya que anteriormente se habían registrado otros hallazgos semejantes en países de América del Sur como Belice, Bolivia y Perú.

TE PUEDE INTERESAR: Jaguares quemados y heridos por incendios forestales en Brasil son rescatados

De esta manera, representó el primer caso de tráfico ilegal en México con dirección a China.

Jaguares en peligro

El Jaguar actualmente se distribuye en 18 de los 21 países de América Latina y lamentablemente en toda esta región se enfrenta a grandes peligros y ahora se le suma el tráfico ilegal chino.

Jaguares están siendo amenazados Foto Sostenibilidad semana

Tan solo en México se sabe que el jaguar perdió más del 40% de su distribución en el país limitándose a áreas forestales fragmentadas aisladas y de difícil acceso en las costas del pacífico y del golfo de México, la Sierra madre occidental, la Sierra madre oriental y el sureste mexicano, incluso se calculó en 2018 que quedaban menos de 5000 ejemplares.

Además de esto se le suma que desde el siglo XX la piel de jaguar fue comercializada hasta el 1975 cuando la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES) evidencia problema de cacería que enfrentaba ésta especie.

Actualmente el jaguar se encuentra en la categoría casi amenazada de la lista roja de la unión internacional para la conservación de la naturaleza UICN y en México está catalogada como una especie en peligro de extinción y su cacería está vedada desde el 1987.

Tráfico ilegal del jaguar

De acuerdo con algunas instituciones ambientales entre el 2014 y 2018 la incautación de cientos de cabeza y colmillos de jaguar en América Central y América del Sur resultó en una cobertura mediática mundial que surgió que los traficantes están comercializando partes de jaguarres como sustituto de partes de tigre para satisfacer la demanda de la medicina tradicional asiática.

Según la investigación Ilegal trade un wild cast and its link to chinese in Central and South América, la incautación de artículos de Jaguar ha incrementado desde 1991 hasta la fecha y la mayoría fueron colmillos pues estos pueden costar hasta 1500 dólares a 5000 en China.

Además de esto la investigación indicó que hasta un 34% de los reportes de incautación estuvieron vinculados con el comercio chino pues aparentemente los traficantes aprovecharon la pobreza y los altos niveles de corrupción en los países de origen para realizar estas actividades ilegales en el mercado negro.

TE PUEDE INTERESAR: Jaguares en Cancún son atropellados, cazados o esclavizados (Galería)

Hay que señalar que ante este problema se lanzó el Plan Jaguar 2030 conformado por 18 naciones y organizaciones para proteger las Áreas naturales, así como fortalecer los corredores biológicos para combatir la cacería y lo ilegal y ayudar a esta especie emblemática que se encuentra en peligro.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y mantente informado.