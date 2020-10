Jaguar con quemaduras graves sobrevive ante incendios en El Pantanal de Brasil

Jaguar Amanaci con quemaduras graves sobrevive ante incendios en El Pantanal Foto AFP

Una gran cantidad de animales salvajes habitantes de El Pantanal en Brasil, luchan por sobrevivir a los incendios forestales que aún arden con gran fuerza y peor aún ante las graves quemaduras que estos sucesos le han dejado, un ejemplo claro es el ejemplar Amanaci, quien fue rescatada en un mal estado pero que ahora lucha por su vida.

Jaguares afectados

El jaguar, es uno de los animales que habita en El Pantanal, incluso su población en esa región es muy amplia, por lo que se ve aún más amenzado, pero afortunadamente, ante los incendios forestales, ya comienzan a recibir ayuda por ONGs e instituciones.

Jaguar Amanci lucha por su vida

En especial Amanci, es uno de los jaguares que se han vuelto un símbolo de la lucha para salvar a El Pantanal, este ejemplar hembra fue hallada hace casi dos meses en Poconé; ahí llegó con sus patas chamuscadas, huyendo de los incendios, fue trasladada al Instituto Nex, una ONG de preservación de animales.

En este lugar e jaguar Amanci ahora se recupera con un tratamiento de células madre que, según los veterinarios, ha acelerado mucho la cicatrización de sus patas, que llegaron con quemaduras de tercer grado.

Dea cuerdo con Cristina Gianni, fundadora del Instituto Nex, en el municipio de Corumbá de Goiás, el caso de Amanaci fue muy impactante por las heridas que eran horribles, incluso estaba con los huesos expuestos.

Fue la semana pasada que los veterinarios sedaron al jaguar y lo sacaron de su jaula, la colocaron sobre una camilla, le pusieron un antifaz y le sacaron el vendaje de las patas para limpiarle y curarle las heridas, todavía en carne viva.

El veterinario Thiago Luczinski dijo que le aplicaron células madre para estimular el crecimiento del tejido, el crecimiento de las células y de la piel para acelerar la cicatrización.

Afortunadamente la hembra de jaguar está respondiendo muy bien al tratamiento, se alimenta muy bien, ganó peso y está bastante activa, aunque aun no puede sacar sus garras pues el fuego quemó sus tendones que le permiten hacerlo.

Los expertos consideran que Amanaci en libertad se va a ver muy perjudicada, no conseguirá trepar correctamente, no podrá cazar, fijar las presas, porque no va a poder estirar las garras, por lo que podría pasar el resto de su vida en cautiverio, pues de lo contrario podrían morir en la vida salvaje.