Italiano recoge basura para ayudar al medio ambiente.

¿Cuándo empezó este proyecto?

Realmente empezó como un reto personal al final del 2017, yo me encontraba en el puente calinda, cuando observé bolsas de algunas marcas de cervezas y supermercados, en ese momento pensé que era una mala publicidad para Cancún y sería un mejor concepto de ciudad si eso no estuviera ahí tirado. Además de mala publicidad para la ciudad daba un mal aspecto para las empresas y lo decidí llamarlo “Mala publicidad vs buena publicidad”.

¿En qué es lo que se basa el proyecto “Mala publicidad vs buena publicidad”?

Desde hace más o menos 348 días, he recogido una bolsa de basura u objeto que esté contaminando, le tomo una foto a la basura en el lugar y luego tomo otra donde ya no está el objeto, subo esta comparación en la plataforma steemit, dónde varias personas pueden darle like a tu publicación y tienen un valor en criptomonedas, pero depende de quién te dé like y de tu contenido, los primeros post fueron de 10 dólares, mi plan era recolectar 1000 dólares y la mitad darlo a un ente que cuide y proteja al medio ambiente, por lo que pensé en el grupo que defendía Malecón.

¿Qué deberían hacer las empresas para contrarrestar el problema?

Las empresas deberían ser más responsables, ya que si hay un piso sucio no sólo contribuyó a la persona que lo tiró sino también la empresa, por lo que se debe educar a las personas, no es bueno que utilicen mi nombre la marca debe educar al consumidor a que no ensucie su nombre, ser responsables con el medio ambiente y demostrarlo.

¿Por qué te gusta realizar esta actividad todos los días?

Me gusta porque es algo mío, es como agradecimiento al lugar donde vivimos, ya que tenemos que cuidar nuestra tierra por un bien común, además, me di cuenta que hay que cambiar la manera de ver las cosas, cuando la persona se empodera y dice esto es mío las cosas salen mejor.

¿Qué es lo que te motiva a seguir haciendo las cosas?

Mi motivación para seguir con este proyecto es que las personas que me ven me dicen “tú muy bien”, “gracias”, algunos aplauden lo que hago y eso es lo que me gusta y por eso sigo haciéndolo todos los días, me esfuerzo por que no solo sea una bolsa, si no varias.

¿Cuáles son tus próximos objetivos?

Tenía la idea junto con un amigo en programación de hacer una aplicación para que la gente ubique los botes de basura más cercanos y que no tiren nada más así la basura por las calles.

Me gustaría gamificar la basura, transformar la idea de las personas por medio de juegos educativos y ecológicos, más retos para motivar a la sociedad, lo que ayudaría al medio ambiente.