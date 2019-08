Islandia despide a su primer glaciar desaparecido por el calentamiento global

Hace algunos días se dio la terrible noticia de que el glaciar de Islandia de nombre Okjökull fue el primero declarado como muerto, devorado por el calentamiento global y acaba despedido con un homenaje y una placa conmemorativa, una oportunidad para los científicos de alertar sobre las consecuencias del cambio climático.

Los islandeses le rindieron tributo el 18 de agosto y colocaron en su cumbre una placa para las generaciones futuras en la que dejan constancia de que saben por qué murió.

"Ok es el primer glaciar islandés en perder su estatus de glaciar. Se espera que durante los próximos 200 años todos nuestros glaciares sigan su mismo camino. Con este monumento reconocemos que sabemos lo que está pasando y lo que se tiene que hacer. Solo tú sabes si lo hicimos".

La placa de color dorado titulada en islandés y en inglés "Una carta para el futuro", es una carta que un grupo de científicos colocó en el volcán Ok, donde antes se extendía el glaciar, a 1.198 metros sobre el nivel del mar, que también lleva la mención "415 ppm CO2", en referencia al nivel récord de concentración de partes por millón de dióxido de carbono registrado en la atmósfera en mayo pasado.

La profesora de Antropología de la Universidad Rice de Estados Unidos, Cymene Howe, envió un comunicado donde expresó lo siguiente:

“Al recordar a este glaciar perdido, se quiere poner el acento en lo que está desapareciendo o muriendo en el mundo entero, y llamar la atención sobre el hecho de que se trata de algo 'logrado' por los hombres, a pesar de que no deberíamos estar orgullosos de ello".

De acuerdo con la investigadora y con su colega Dominic Boyer, Islandia pierde unos once mil millones de toneladas de hielo por año. De tal manera que los científicos temen la desaparición de los cerca de 400 glaciares con los que cuenta la isla subártica en los próximos 200 años.

Okjokull

El hielo de Okjokull, que cubría 16 km2 de superficie en 1890, ya no ocupaba más de 0,7 km2 en 2012, según un informe de la universidad de Islandia en 2017. En 2014, tomaron la decisión de que ya no se trataba de un glaciar, era solo hielo muerto que no se movía ya", indicó el geólogo Oddur Sigurdsson.

