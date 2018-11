Invertir en arrecifes para prevenir su disminución podría generar miles de ganancias .

El mundo está en camino de perder hasta 90% de sus arrecifes de coral en los próximos 30 años, por lo que se necesita urgentemente inversión del sector privado para cerrar las brechas de financiamiento en uno de los ecosistemas vitales del mundo.

Nuevos hallazgos ofrecen datos convincentes a favor de la inversión en la protección de los arrecifes de coral, un ecosistema clave para el planeta que puede generar nuevos beneficios económicos de miles de millones de dólares en poco más de una década.

El estudio "La Economía de los Arrecifes de Coral", se centra en dos de las principales áreas de arrecifes de coral del mundo, el Triángulo de Coral y el Arrecife Mesoamericano, y comparó los resultados económicos estimados de dos escenarios hasta 2030: uno es un escenario de arrecife saludable, en el que se restauran los arrecifes a través de una mayor inversión en protección y preservación; y el otro es un escenario de arrecife degradado, en el que la salud de los arrecifes continúa disminuyendo desde los niveles actuales.

El contraste es marcado: el escenario en el que mejora la salud de los arrecifes de coral podría desbloquear US$ 37.000 millones adicionales (US$ 2.600 millones por año) en Indonesia y US$ 35.000 millones (US$ 2.500 millones por año) en Mesoamérica, en tres sectores clave dependientes de los arrecifes: el turismo, la pesca comercial y el desarrollo costero.

Jerker Tamelander, jefe de la unidad de arrecifes de coral de ONU Medio Ambiente, dijo: "Invertir en arrecifes de coral nos ofrece un gran premio, no solo por el valor económico de estos ecosistemas sino también por su importancia para la vida marina y las poblaciones costeras que dependen de ellos".

Los arrecifes de coral son excepcionalmente valiosos; proporcionan alimentación, medios de vida y oportunidades económicas a más de 500 millones de personas en más de 100 países, así como protección costera frente al aumento de los fenómenos meteorológicos extremos. También están llenos de vida: albergan una cuarta parte de todas las especies marinas conocidas.

Sin embargo, estos ecosistemas vitales se están degradando rápidamente como resultado del aumento de las temperaturas del mar, la pesca excesiva, la pesca destructiva, la acidificación de los océanos y una amplia gama de actividades terrestres. El mundo ya ha perdido al menos una quinta parte de los arrecifes de coral del mundo, y enfrenta la amenaza real de perder hasta el 90% de todos sus arrecifes de coral en los próximos 30 años.

Cabe mencionar que la protección y la gestión de los ecosistemas de arrecifes de coral son financiadas principalmente por el sector público, pero se reconoce ampliamente que, en los niveles actuales, esto es insuficiente para mantener la salud de los arrecifes y cumplir con los objetivos adoptados internacionalmente.

Existe una variedad de políticas e intervenciones disponibles para los gobiernos y el sector privado que podrían generar beneficios financieros netos y un rendimiento positivo de la inversión para los actores interesados.