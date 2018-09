Inauguran el parque eólico marino más grande del mundo.

Reino Unido inaugurar el mayor parque eólico marino del mundo, nombrado Walney Extension, en el Mar de Irlanda, con una capacidad de 659 megavatios (una unidad de medida de energía eléctrica), suficientes para proporcionar energía a 590.000 hogares (o a una ciudad del tamaño de Málaga).

Cabe mencionar que Walney Extension despoja el lugar número uno a nivel mundial al parque eólico de London Array, frente al estuario del río Támesis, pese a contar con la mitad de turbinas y ocupar una superficie sustancialmente menor (el equivalente a 20.000 campos de fútbol).

De esta manera se ha consolidado como el indiscutible líder mundial en energía eólica offshore: siete de los diez mayores parques marinos están ya frente a sus costas. El recelo que siguen provocando los "molinos" de viento en la campiña inglesa contrasta con la firme apuesta por las turbinas en el mar, que suponen ya el 10% de la tarta energética.

La apertura de Walney Extension, frente a las costas de Cumbria y con Irlanda en el horizonte, tiene además una fuerte carga simbólica en la antesala del Brexit. La compañía Orsted ha advertido que un "no acuerdo" o una relación comercial menos ventajosa con Bruselas podrían suponer un parón en las inversiones y en el flujo de tecnología danesa y del know how español.

El impetuoso avance de la energía eólica marina contrasta con el estancamiento de los proyectos de eólica en tierra y con el relativo parón de la energía solar, que sin embargo creció espectacularmente en la última década, con una capacidad acumulada de 12.9 gigavatios (casi tres veces más que en España). Pese al recorte de las primas y las crecientes dificultades para su instalación, la fotovoltaica ha superado "picos" del 7% de la tarta energética el último año, de acuerdo a El mundo.