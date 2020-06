Ideas para reciclar los teclados de computadora ¡Te encantarán! (Foto cortesía Casas Increíbles)

Lamentablemente existe la costumbre de que todo lo que usamos y “ya no sirve” tiene que parar al bote de basura, sin embargo esto no es así para muchos objetos, no para los que se les puede dar una segunda vida. Un claro ejemplo de estos son las siguientes ideas para reciclar los teclados de computadora.

Ideas para reciclar teclados de computadora

Así es, solemos pensar que si algún objeto está roto o ya no nos brinda la función por el que la compramos, es sinónimo de que ya no sirve y que por ende se tiene que ir a la basura, pero calma, no en todas las ocasiones tiene que ser así, por ello si tienes unos teclados de computadora que ya no uses, estas ideas pueden ser tus grandes aliadas.

Portaretratos

Si estás a punto de cumplir meses con tu pareja o hacer un detalle para esa persona tan especial que forma parte de tu vida, esta idea para reciclar te encantará, solamente necesitarás la imagen que más te guste, pegamento y dos bases para colocar las piezas del teclado y la que dará vida a la fotografía.

Ideas para reciclar los teclados de computadora. (Foto cortesía Pinterest)

Lapicero

Ahor bien, si lo que deseas y necesitas es un hermoso lapicero, esta excelente opción es para ti, aquí la imaginación será tu mayor material, esto porque la base que dará vida a este objeto la puedes hacer con un rollo de papel, un vaso, una botella de plástico, etc.

Ideas para reciclar los teclados de computadora. (Foto cortesía Pinterest)

Bolso

Así es, con los teclados de computadora se puede hacer un hermoso bolso. Al igual que la anterior opción y en general, tú pones los límites creativos. Todo es cuestión de que no límites este pensamiento que puede dar vida a grandes creaciones; así que manos a la obra porque seguramente te sorprenderás de los resultados, te encantarán.