Ideas para reciclar los botes de plástico para café. (Foto cortesía El Español)

Algunas de las veces nos dejamos guiar por los comentarios negativos, donde dicen que el proceso de reciclaje es una tarea muy pesada o complicada, sin embargo esto no es así, menos cuando lo hacemos con las cosas que solemos consumir en nuestra casa. Por ello aquí te daremos algunas ideas para reciclar tus botes de plástico para café.

Ideas para reciclar botes de plástico para café

Sí, cuando nos hablan o nos piden que reciclemos en nuestra casa, pensamos que nos están pidiendo el mundo entero o no sabemos cómo hacerlo, pero calma, podemos empezar con estas ideas para reciclar los botes de plástico de café, estas te serán de ayuda para darle un toque muy particular a tu hogar, así que comencemos.

Para separar nuestros condimentos

Normalmente los recipientes para separar nuestros condimentos suelen estar un poco elevados, por ello, estos objetos que estábamos a punto de tirar, nos servirán mucho para ahorrarnos una buena cantidad; aquí tu creatividad será el ingrediente perfecto, puesto que los puedes pintar, forrar con mecate, pegarle algunos condimentos y barnizar, etc.

Ideas para reciclar los botes de plástico para café. (Foto cortesía fresheggsdaily.com)

Maceteros

Si eres amante de la naturaleza, puedes hacer unas hermosas macetas con tus botes de plástico para café, así que si estabas a punto de tirarlos, calma, porque al reciclarlos también estarás ahorrando una buena cantidad de dinero.

Ideas para reciclar los botes de plástico para café. (Foto cortesía Pinterest)

Recipientes para el baño

Finalmente, y no por ser el menos importante de las ideas para reciclar, también puedes crear unos inigualables recipientes para colocar tus cepillos de dientes, la pasta o los pequeños productos de belleza; al igual que los otros, el único límite es tu mente, puesto que puedes hacer grandes cosas que creías que no se podían pero al intentarlo te diste cuenta que salió estupendo.

Botes de plástico para café. (Foto cortesía adventuresofamiddlesister)

TE PUEDE INTERESAR: Cómo reciclar LATAS de CERVEZA de manera divertida y desde casa

Así que manos a la obra y toma algunas horas de tu día para que le des otra vida a tus botes de plástico para café que seguramente estabas a punto de tirar; no sientas que debes comprar los grandes materiales, con lo que tengas en tu casa que ya no uses o que te pueda servir lo puedes lograr.