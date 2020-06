Ideas para reciclar el costal de croquetas ¡Son fabulosas! (Foto cortesía Pinterest)

Si eres de las personas que aman los perros seguramente a la semana, al mes, o en un determinado tiempo tu mejor amigo se queda sin croquetas. Ante esto la famosa bolsa se convierte en un basurero o simplemente la tiras, sin embargo con esta se pueden hacer grandes cosas y por ello aquí te daremos algunas ideas para reciclar este costal.

Ideas para reciclar costal de croquetas

Así es, algo que no puede faltar entre las cosas que le damos a nuestro mejor amigo es su costal de croquetas, ya sea que lo compres de 10 kilos, 20 u otra cantidad, al final de cuentas este se terminará, por ello aquí te daremos algunas ideas para reciclar esta bolsa; son perfectas, así que comencemos porque seguramente te encantarán.

Delantal

En algunas ocasiones los accesorios para el hogar suelen tener precios muy altos, por ello si eres de las personas que aman la cocina, esta idea para reciclar te encantará; este es perfecto con los costales de croquetas que van de los 20 a 25 kilos.

Bolsas para el mandado

Con el paso del tiempo se van sumando estrategias para el cuidado del medio ambiente, un claro ejemplo de esto es lo que ocurre con el tema del uso de las bolsas de plástico de un solo uso. Por ello para que no tengas problemas con tus cosas, puedes hacer una bolsa para el mandado; es de gran ayuda y tu economía se verá muy beneficiada puesto que ya no gastarás en ellas.

Para la playa

Finalmente y no porque sea la menos importante, una de las grandes ideas para reciclar el costal de croquetas es esta extraordinaria bolsa para la playa; es súper cómoda y su tamaño no afectará a esa vibra relajada que deseas tener: No llenarte de cosas y estar cargando objetos que sean muy voluminosos.