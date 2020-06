Ideas para reciclar el CPU viejo de tu computadora ¡No lo tires! (Foto cortesía New Atlas)

La modernidad nos alcanzó y dentro de la misma globalización entendemos que fue parte importante de la historia el entender el inicio de la era de los metales, material que es uno de los principales protagonista de los famosos CPU que con el paso del tiempo van quedando en el olvido, por ello aquí te daremos alguna ideas para reciclar este objeto que seguramente ya no usas.

Ideas para reciclar CPU

Así es, el tiempo ha sido un elemento primordial en el que la tecnología ha dejado una huella muy importante a lo largo de las tres últimas décadas. Una de las grandes cosas que están pasando a otro término, es el famoso CPU. Ante esto si tienes uno en casa que ya no utilices, seguramente estas ideas para reciclar serán tus grandes aliadas.

Un punto muy importante que hay que tomar en cuenta y que sin duda alguna lo convierte en un excelente objeto para reciclar, es que este es de metal o de plástico y por ende lo convierte en un material resistente, perfecto para llevar a cabo diferentes ideas para reciclar, tal como las siguientes; así que comencemos porque seguramente te encantarán.

Pecera

Si eres amante de los animales y particularmente de los peces, no te puedes perder esta excelente opción; si la llevas a cabo asegura todos los espacios de este para que no se presente una fuga y por ende mantener la seguridad de tus pequeños.

Cajonera

Por otro lado si lo que quieres es una hermosa cajonera para tu cuarto o tu escritorio, esta idea te encantará, lo mejor de todo es que no necesitarás de grandes materiales para llevarla a cabo.

Buzón

Finalmente y no porque sea la menos importante, con un CPU que ya no sirva y por ende no uses, puedes hacer un hermoso buzón.