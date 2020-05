Ideas para reciclar calcetines rotos o sin par ¡Son geniales!

En esta vida hay muchas cosas que no pueden faltar, como los zapatos, los pantalones y en este caso los calcetines. Lamentablemente estos se suelen romper muy fácilmente o inclusive solemos quedarnos sin el par, pero esto no es motivo para tirarlos. Por ello aquí te de daremos diferentes ideas para reciclar estas prendas.

Ideas para reciclar calcetines

Así es, seguramente en algún momento te quedaste sin el famoso par de calcetines y ante esto decidiste tirarlos, ya sea por coraje o por qué pensaste que ya no servirían, pero no es así, se pueden hacer grandes cosas con estos, un claro ejemplo son las siguientes ideas para reciclar que seguramente te encantarán.

Lo mejor de todo de estas inigualables opciones es que no necesitarás de los grandes materiales para llevarlas a cabo, solamente requerirás de tus calcetines rotos, tijeras , relleno, mecate y algunos otros objetos con los que te podrás apoyar para realizarlas así que comencemos porque seguramente te encantarán.

Serpiente

Si tienes pequeños en casa y quieres hacer una actividad en familia, sin duda alguna esta es una excelente opción para que la hagan entre todos; en caso de que no tengas el relleno, lo puedes sustituir por más calcetines o alguna prenda que ya no uses como playeras viejas.

Ideas para reciclar calcetines rotos o sin par (Foto cortesía Recreo Viral)

Funda para botella de vino

Ahora bien, si lo que quieres es hacer un presente como una botella de vino y no tienes el famoso moño o la bolsa de regalo, puedes emplear un calcetín que esté en buenas condiciones; para estos casos son perfectos los que ya se quedaron sin par.

Ideas para reciclar calcetines rotos o sin par (Foto cortesía Recreo Viral)

Limpiador

Seguramente te ha pasado que cuando tenías que limpiar las ventanas se hizo una tarea súper complicada, pero calma gracias a estas ideas para reciclar puedes hacer un extraordinario limpiador y listo.