Ideas para reciclar cajas de cerillos ¡Están hermosas! (Foto cortesía Pinterest)

Lamentablemente en esta vida nos han hecho creer, o eso hemos pensado, que el proceso de reciclaje es una tarea muy difícil y que por ende necesitamos de las grandes maquinarias para llevar a cabo esta actividad que nos ayuda a nuestra economía y al planeta, sin embargo esto no es así, no con estas ideas para reciclar cajas de cerillos.

Ideas para reciclar cajas de cerillos

Así es, cuántas veces no nos hemos quedado con la idea de que el reciclaje es sinónimo de grandes procesos, que solamente lo pueden hacer algunas empresas, etc, seguramente muchas pero calma, afortunadamente en gran parte no es así, y un claro ejemplo son las siguientes ideas para reciclar cajas de cerillos , así que comencemos porque seguramente te encantarán.

Pequeños alhajeros

Sin duda alguna una de las cosas que más adoran las mujeres son los alhajeros, por ello si tienes pensado regalarle algo tu mamá. novia, abuelita u otra persona querida, esta idea para reciclar podría una excelente opción; en esta puede colocar los aretes, pulseras, algún collar que le hayas comprado u otros accesorios que tú conozcas que le agradan mucho.

Ideas para reciclar cajas de cerillos ¡Están hermosas! (Foto cortesía Decoracion2)

Caja de regalos

Estas cajas de regalo con cerillos son preciosas, las puedes adornar a tu gusto y ponerle una pequeña envoltura por dentro como se muestra en la imagen; seguramente el regalo le fascinará desde que vea la caja.

Ideas para reciclar cajas de cerillos ¡Están hermosas! (Foto cortesía Pinterest)

Personajes

Si tienes pequeños en casa y te gustaría hacer una dinámica en casa, no te puedes perder esta fabulosa manualidad para crear personajes para una obra de teatro, una historieta o para ilustrar un cuento; en estas el único límite es tu creatividad puesto que cada integrante lo puedes hacer con diferentes materiales que ya no uses o con los que te puedes apoyar para hacer estas hermosas cajas con diferentes figuras.