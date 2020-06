Ideas para reciclar botes de shampoo ¡Son encantadoras! (Foto cortesía Pinterest)

Desafortunadamente en muchas ocasiones las personas se frenan a reciclar porque piensan que es un proceso complicado, y que por ende es muy difícil, que se necesitan de grandes maquinarias para poder hacerlo, sin embargo en muchas ocasiones esto no es así, no con estas ideas para reciclar los botes de shampoo.

Ideas para reciclar botes de shampoo

Así es, lamentablemente el tema del reciclaje aún suele ser sinónimo de algo aburrido, o que demanda instrumentos que solamente los tienen las grandes fábricas, pero en realidad este puede abrir muchas puertas en cuando a la obtención de nuevos objetos que estaban por terminar en el bote de la basura. Por ello si tienes botes de shampoo y estabas a nada de tirarlos, espera, estas ideas para reciclar pueden ser tus grandes aliados.

Funda para lentes

Si eres amante de las gafas de sol, seguramente sabrás que no haya nada como portar una funda para este objeto, el cual es de gran ayuda para protegernos. Ante esto si tenías pensado comprar una para renovar o porque se te perdió, esta idea para reciclar puede ser una excelente opción.

Ideas para reciclar botes de shampoo ¡Son encantadoras! (Foto cortesía Pinterest)

Organizador para cubiertos

Por otro lado si lo que deseas es ese toque en tu cocina, y por ende que esté más organizada, esta opción podría ser tu gran aliada para ese objetivo que quieres; el centro puede ser otra botella de shampoo o solamente te puedes apoyar con la tapa; aquí tu imaginación es el límite.

Ideas para reciclar botes de shampoo. (Foto cortesía manualidadeseli)

Monederos

Finalmente, y no porque sea la menos importante, al contrario, con los botes de shampoo puedes hacer unos monederos. Al igual que la otra opción el único límite es la imaginación, puesto que para este puedes emplear algún objeto que ya no uses para hacer el broche, y por qué no para decorarlos, ya todo dependerá de tus gustos.