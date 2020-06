Ideas para reciclar: Hermosas macetas con tus zapatos ¡Son fabulosas! (Foto cortesía Twitter ZapateríaJLDeza)

Desafortunadamente en esta vida nos han enseñado o hemos entendido que el proceso de reciclaje es una tarea muy difícil, y que necesitamos de grandes máquinas para llevarlo a cabo, sin embargo muchas de las ocasiones esto no es así, tal es el caso de estas ideas para reciclar en donde puedes hacer unas hermosas macetas con tus zapatos que ya no ocupas y no puedes regalar por el estado en el que están.

Macetas al reciclar los zapatos

Así es que, la mayoría de las veces cuando se le invita a una persona al mundo del reciclaje, señalan que cómo lo van a llevar a cabo si no tienen las herramientas suficientes, o piensan que esta es una actividad que conlleva de mucho tiempo para poderle dar una segunda vida a un objeto, afortunadamente esto no es del todo así, no con estas ideas para reciclar los zapatos y hacer unas extraordinarias macetas.

Botas de plástico

Si en estos casos estás pensando poner las macetas en una parte al aire libre y quieres cuidar súper bien estos maceteros, pese a que tus zapatos ya no están en muy buenas condiciones, sin duda alguna esta idea te puede encantar, más si tienes unas botas de plástico.

Ideas para reciclar: Hermosas macetas con tus zapatos ¡Son fabulosas! (Foto cortesía Pequepolis)

Botines

Por otro lado si lo que quieres es darle ese toque peculiar con los zapatos, esta idea para reciclar es para ti; los puedes dejar como se observa en la imagen con sus agujetas o las puedes quitar,todo es cuestión de lo que más te guste.

Ideas para reciclar: Hermosas macetas con tus zapatos ¡Son fabulosas! (Foto cortesía Mapfre)

Alpargatas

Finalmente y no porque sea el menos importante, al contrario, se encuentra esta excelente opción es perfecta para los que gustan de las plantas en interiores; los puedes poner en el baño, sala o alguna otra parte de tu hogar al que quieras brindarle ese toque especial que brindan estos seres vivos.