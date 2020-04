Ideas para reciclar: Grandiosas creaciones con playeras. (Foto cortesía Rebloggy)

El mundo de reciclaje es asombroso y divertido, lamentablemente lo han pintado como una tarea aburrida o muy trabajosa, sin embargo esto no es así: Tu creatividad se potencializa y tu dinero no se ve tan fracturado, esto porque puedes hacer grandes cosas con materiales que ya no usas. Por ello aquí daremos algunas ideas para reciclar tus playeras.

Ideas para reciclar playeras

Así es, si estabas pensando comprar ciertas cosas para tu hogar, con estas ideas para reciclar tus playeras probablemente ya no tendrás que hacerlo, puesto que aunque no lo creas con estas prendas se pueden hacer grandes cosas que seguramente no habías pensado; así que comencemos.

Cojines para tu cama o sillón

Sí, aunque no lo creas con tus playeras puedes hacer unos hermosos cojines. Aquí el único limitante es tu creatividad, puesto que si no tienes el dinero para comprar el relleno de estos o tras la cuarentena no puedes salir a comprarlo, lo puedes reemplazar con otras prendas que ya no uses.

Ideas para reciclar: Grandiosas creaciones con playeras. (Foto cortesía recreoviral)

Bolsa para la playa

Esta hermosa bolsa de playa también la puedes hacer con alguna playera que ya no quieras, que esté rota o que pensabas tirar a la basura. Lo mejor de todo es que muy fácil y en cuestión de unos cuantos minutos podrás tener este precioso bolso.

Ideas para reciclar: Grandiosas creaciones con playeras. (Foto cortesía recreoviral)

Casita para gato

Si eres amante de los animales, esta idea para reciclar con playeras te encantará puesto que con un par de ganchos, un cojín (mismo que puedes hacer) y una playera; seguramente le encantará a tu pequeño.

TE PUEDE INTERESAR: Espectaculares ideas para reciclar tus toallas usadas ¡Perfectas para esta cuarentena!

Cabe mencionar, y como comentamos, el cojín lo puedes realizar con una playera y el relleno lo puedes hacer con otras prendas que ya no ocupes. Puedes meter una chamarra, un pantalón o calcetines que ya no ocupes; aquí la creatividad será tu mejor aliada.