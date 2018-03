Ibis blanco, el fanático de los cangrejos

El Ibis blanco (Eudocimus albus) es un ave acuática muy parecida a una garza. Se distribuyen a lo largo de las costas del Caribe, incluyendo Quintana Roo, donde es común verlas. Los ejemplares adultos tienen plumas blancas con un pico un poco curvo del mismo rojo que sus patas, además la punta de sus alas son color negro, a diferencia de los ejemplares jóvenes que tienen una coloración café en su plumaje.

Son extremadamente sociales, por lo mismo se encuentran en bandadas con las que se alimentan, duermen y nidifican. Es común verlas junto con las garzas, ya que el Ibis, para alimentarse camina lentamente en las aguas poco profundas moviendo el pico de lado a lado explorando el fondo, causando que pequeños peces, principal alimento de las garzas salgan y así éstas puedan atraparlos, un trabajo que no pasaría si el ibis no explorara de esta manera. En general ésta especie come crustáceos , cangrejos de río, ranas, insectos y serpientes.

Para el ibis blanco es sumamente importante el manglar, ya que es ahí donde ubica sus nidos, de igual manera utiliza matorrales que están a 4 mts por encima del suelo. Ambos sexos participan en la construcción del nido, además de participar en el proceso de incubación y alimentación de los polluelos.

Los machos incluyen un ritual de apareamiento en el cual arregla las plumas de la hembra y hace reverencias.