Huracán Zeta escupe ARENA de las playas de Cancún ¡impactante! (VIDEO)

Huracán Zeta deja destrozos en Playa Delfines de Cancún. Foto: Milenio

Recientemente la Ciudad de Cancún, Quintana Roo ha hecho frente a dos huracanes este mes de octubre 2020, y aunque el primero identificado como Delta que fue categoría 2 y dejó varios estragos como árboles caídos, espectaculares derribados y algunos establecimientos dañados, ha sido el Huracán Zeta, el más reciente con categoría 1, quién ha cambiado radicalmente el paisaje del Mar Caribe, pues ¡escupió arena metros arriba!, y en La Verdad Noticias te decimos cómo lucen ahora sus paradisíacas playas y cercanías, ¡es impactante!

Huracán Z escupe arena de las playas de Cancún

El Huracán Zeta tocó tierra el pasado 26 de octubre en el estado de Quintana Roo a las 22:00 horas (horario del centro de México), en Chemuyil, un poblado del municipio de Tulum, ingresó con la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, y pese a que no se esperaban grandes consecuencias, los fuertes vientos que se sostuvieron en 130 km/h con rachas de 155 km/h y con un desplazamiento hacia el noroeste a 20 km/h, repercutieron en las hermosas playas de Cancún, donde el fuerte oleaje y vientos escupieron arena metros arriba, ¡está de no creerse!

Huracán Zeta lanza fuera de las playas de Cancún metros de arena. Foto: impresión de pantalla Facebook Turquesa News

Ha sido Turquesa News un medio de comunicación local de la Ciudad de Cancún, quien ha realizado una transmisión en vivo donde se logra ver el nuevo paisaje de este paraíso del Mar Caribe, la cual fue realizada a las 8:00 horas aproximadamente de este 27 de octubre en el Bulevar Kukulcán, donde se puede ver cómo el concreto de la vía principal de la Zona Hotelera ha desaparecido bajos varios centímetros de la suave arena que proviene de las playas cercanas.

A pesar de que el Huracán Zeta ya tenía varias horas de haber dejado Quintana Roo, durante la transmisión en vivo que se realizó específicamente en Playa Delfines, se puede notar que los fuertes vientos no daban tregua; sin embargo, y pese a que la arena llenó el Bulevar Kukulcán, no se mostraron daños catastróficos.

Así luce Bulevar Kukulcán de Cancún tras el paso del Huracán Zeta. Foto: La Verdad Noticias

Playa Delfines, ahora se ha extendido hacia el Bulevar Kukulcán, y las autoridades de Cancún tendrán que trabajar duramente para devolver toda la arena a su sitio original.

Sobre el tránsito vehicular del Bulevar Kukulcán en la zona de Playa Delfines es lento, pero no ha sufrido bloqueos, es decir, se puede circular sin impedimentos, eso sí con mucha precaución, ya que si es una cantidad considerable de arena la que ahora adorna la Zona Hotelera a esa altura.

Playa Delfines de Cancún, pierde arena a causa de los fuertes vientos del Huracán Zeta. Foto: impresión de pantalla Facebook Turquesa News

Cabe mencionar que el Huracán Zeta mantuvo a la población de la Ciudad de Cancún en “Alerta Roja” desde la tarde del 26 de octubre, algo que continúo hasta su llegada y paso, hasta que alrededor de las 2:00 horas de este 27 de octubre saliera del estado, haciendo que las autoridades emitieran “Alerta roja de alejamiento”, la cual sostenía que este fenómeno natural continuaba con vientos de 120 km/h y rachas de 135 km/h cuya dirección era al noroeste a 20 km/h.

El Huracán Zeta, no solo afectó las playas de Cancún, pues el pasado 26 de octubre La Verdad Noticias fue testigo de cómo su intenso oleaje se devoró parte de la Playa de Isla Mujeres, si no has vito el video a continuación te lo compartimos, ¡de terror!

Actualmente, Protección Civil de Cancún, dio a conocer que el Huracán Zeta se degradó a tormenta tropical y hasta las 9:20 horas se sabe que se mantiene a 70 km al sureste de Dzilam, Yucatán, y a 75 km al este de Puerto Progreso, también en aquel estado, de ahí que se ha emitido la “Alerta amarilla de alejamiento”.

Finalmente, solo nos resta decir que continúes atento a las declaraciones oficiales de las autoridades de Cancún y del estado de Quintana Roo, te seguiremos informando, ¡cuídate!

