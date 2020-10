Halloween: ¿Por qué no debes disfrazar a tus MASCOTAS?

Ponerle disfraz a tu mascota daña su bienestar. Foto: aztecaamerica.com

No importa que tan lindo y tierno te pueda parecer disfrazar a tu mascota este Halloween, no es tan buena idea cómo crees, pues detrás de esta curiosa acción existe algo no tan agradable para ellas, ya que les puede hacer pasar literalmente una noche de terror, pues les llega a provocar miedo, ansiedad, estrés e incomodidad, incluso esta acción se considera maltrato animal, ¿ya lo sabías?

Disfrazar a tu mascota y el maltrato animal

Aunque, puedas no creerlo e incluso te parezca algo exagerado, hacer que tus mascotas usen disfraz es algo muy negativo para su salud, ya que puedes provocarles dolor innecesario y mucho estrés, así lo señala American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA).

5 motivos para no disfrazar a tu mascota

A continuación, La Verdad Noticias te revela las razones principales por las que no deberías colocarle disfraces a tus perros y gatos ni a ninguna otra mascota.

Un disfraz no es algo natural para las mascotas: al colocarles un disfraz los lastimas, ya que realmente estos animales en su estado natural, solo llevan su pelaje.

El disfraz inmoviliza a la mascota: ir al baño, caminar y comer son actividades que los disfraces imposibilitan a los animales.

Los accesorios causan estrés: hacer que tu mascota lleve elementos con muchos accesorios puede causarles mucha ansiedad, ¡no lo hagas!

Los disfraces en mascotas pueden causar golpe de calor: las mascotas cuentan con pelaje cuya función es protegerlo del clima y el medio ambiente, agregar a esa ropa, lo único que hace es que su temperatura corporal se eleve y eso hará que enfermen.

Los disfraces no son divertidos para las mascotas: puede que te parezcan muy tiernos los animales con ropa, pero en realidad eso se considera maltrato animal, ya que no es natural.

En Estados Unidos, está muy de moda disfrazar a las mascotas, pero debes evitarlo, no es algo divertido para ello, tal vez solo es gracioso para los humanos y en muchas ocasiones es un buen negocio, pero eso, nada tiene que ver con el bienestar animal, ya que incluso puedes hacer que se sienta ridiculizado, así que recuerda muy bien lo que la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), y mejor cuida a tu mejor amigo de cuatro patas.

Finamente, cabe concluir que son muchas veces los perros los más ridiculizados y más disfrazados, algo que podría causarles problemas psicológicos futuros, haciendo que pierdan seguridad y se sientan incómodos ante sus dueños y demás personas, así que procura su salud, y no los disfraces, ni a ellos ni otras mascotas.

