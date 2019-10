Hallan esqueleto de tiburón prehistórico de hace millones de años

Un grupo de paleontólogos hallaron cerca de unas montañas de Marruecos, el primer esqueleto de un tiburón que vivió hace cientos de millones de años, los restos estaban casi perfectamente conservados, lo que permitió saber cómo era el aspecto de esta especie extinta.

De acuerdo con los científicos, esta especie vivió muchos años antes de que los océanos pasaran a ser dominados por los famosos megalodones, los tiburones más grandes que habitaron nuestro planeta.

La especie peculiar posee una forma de anguila llamado Phoebodus, que apenas alcanzaba unos 1,2 metros de largo, surcaba los mares, solo se conocían pequeños restos en forma de dientes, pero ahora se sabe el verdadero aspecto de este animal, un hallazgo impresionante.

Solo se conocían los dientes.

El equipo internacional publicó recientemente el estudio sobre este esqueleto casi completo que fue hallado cerca de las montañas del Anti-Atlas, en Marruecos, según describe Live Science.

Christian Klug, paleobiólogo de la Universidad de Zúrich, uno de los autores del estudio, a primera vista se dio cuenta de que los restos no pertenecían a un pez normal, ya que el esqueleto se encontraba junto a varios cráneos y una capa de sedimentos que hace 360–370 millones de años era un área marina.

El Phoebodus fue fosilizado en condiciones casi perfectas de conservación debido a un entorno de bajo oxígeno, donde los organismos en descomposición no podían destruirlos, según el estudio publicado el 2 de octubre en la revista Proceedings of the Royal Society B.

De esta manera, un análisis reveló que la criatura tenía un cuerpo similar al de una anguila y un largo hocico, por lo que su aspecto se parecía al del moderno tiburón Chlamydoselachus anguineus, aunque los dos especies no están relacionadas entre sí, informó RT.

