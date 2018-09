Habitantes restauran mangle deteriorado en Colima.

Antes del 2015, el mangle “El Chupadero”, de Colima, se encontraba deteriorado, por lo que habitantes de la zona se organizaron para rescatarlo, cabe mencionar que este es el ecosistema de mangle más grande del estado, que abarca 2 mil 500 hectáreas y es el sustento de 40 familias de pescadores.



Desde hace tres años este cuerpo de agua sufría la invasión de plantas como lirios y nenúfares, lo cual provocó que las raíces de manglares carecieran de oxígeno y se bloqueara el ciclo reproductivo de las diferentes especies de peces y crustáceos, como los camarones.



"Era una tristeza ver como nuestro estero no tenía vida, no había pesca. Teníamos que hacer algo para recuperar esta actividad y que el ecosistema no se muriera", recordó Cecilio Bonilla Rodríguez, presidente de la sociedad cooperativa de El Chupadero.