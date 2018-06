Gucci dice NO a la piel de Angora, gracias a una petición de PETA.

Gucci, firma de lujo italiana dedicada al diseño y fabricación de artículos de moda, maletas, relojes, perfumes, etc. Dice NO a la piel de angora, gracias a una petición de Investigadores del equipo de Personas por el Trato Ético Animal (PETA por sus siglas en Ingles).

Los Suéteres y algunos accesorios son fabricados con pelaje de conejos angora lucen exclusivos, suaves, elegantes y sofisticados. Este material es más caliente que la lana y más suave que el cachemir. Firmas como Gucci, H&M, Primark, New Look o Boden, usan estas pieles para sus prendas, asegura el diario The Sunday Times.

Sin embargo, lo que los clientes que llevan estas piezas, e incluso, algunos fabricantes desconocen, es que para poder tenerlas encima, trabajadores chinos utilizan métodos crueles para arrancárselas a los conejos. Investigadores del equipo de Personas por el Trato Ético Animal grabaron clandestinamente un vídeo en el que se ve a los empleados de granjas quitándoles el pelaje a conejos angora, de una manera dolorosa y desalmada, si se atiende a los chillidos de los animales cuando son sometidos al procedimiento.

El proceso sucede cada tres meses. Después de que la piel les es arrancada de un tajo, los animales parecen quedar en shock. Los que sobreviven cinco o seis años después, son colgados boca abajo, con el cuello cortado, para luego vender sus cadáveres. Además, los animales permanecen en diminutas jaulas, en granjas donde se calcula que hay por lo menos 50 millones de conejos en estas condiciones, que les ayudan a producir 4 mil toneladas de pieles al año.

El escándalo sucedió cuando PETA Asia reveló que las cuatro patas de los animales son atadas y la piel se les empieza a arrancar con afiladas herramientas. En China no existen leyes contra el maltrato animal y es allí donde se consigue el 90 por ciento del pelaje de angora del mundo, empleado para la fabricación de ropa y accesorios.

Pelo de conejo angora.



Después de conocerse el video, las marcas que usan este producto aseguraron detener la solicitud de pelo de angora para fabricar sus prendas. Topshop recibió más de cien mil solicitudes para que dejarán de venderlas.

PETA sugiere estar atentos a las etiquetas y si entre sus materiales dice ‘piel de angora’, no comprar estos productos.

Pelo de Angora.

Es por esto que la industria de la moda está en constante cambio. En un momento en el que la sostenibilidad y la preocupación por el medio ambiente está más en auge que nunca, muchas marcas han querido cambiar su ética a la hora de producir y distribuir sus colecciones y se han comprometido con iniciativas de protección del medio ambiente.

Es por esto que la firma italiana Gucci se ha sumado a esta idea que ya comenzaron algunas firmas como Armani o Hugo Boss, y ha anunciado que dejará de utilizar pieles en sus productos.

Moda sin piel de animales.

Una decisión que ha alegrado a muchos, y también ha causado cierta sorpresa en otros. La casa perteneciente al grupo Kering y se ha unido a la Fur Free Alliance (Alianza libre de pieles) que impulsa una moda sin pieles animales, a la que también pertenecen otras marcas como Calvin Klein, Stella McCartney o Ralph Lauren.

La prohibición entrará en vigor para la colección primavera-verano. Pero eso no es todo, las creaciones de piel de las que aún dispone la firma serán subastadas y los ingresos se destinarán a las organizaciones LAV y Humane Society International que trabajan por la protección de los animales.