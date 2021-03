Groenlandia: descubren fósiles de plantas bajo más de un kilómetro de hielo

Estudio revela que, en Groenlandia, bajo mil 500 metros de hielo hay fósiles de plantas que podrían haber pertenecido a un bosque boreal, algo que preocupa los científicos, pues esto puede significar que en tiempos anteriores esta capa de nieve se ha derretido por completo, pero ahora podría hacerlo de forma irreversible, ¡impactante!

Los fósiles de plantas de Groenlandia

Todo comenzó en 1966, cuando el ejército estadounidense perforó el hielo al noroeste de Groenlandia, luego sacó con ayuda de un tubo de 4.6 metros de largo muestras de tierra; sin embargo, estas se perdieron por décadas, hasta que se encontraron de nuevo y por accidente en el 2017.

Tras esto, se inició en el 2019 un estudio de las muestras, el cual fue dirigido por el Paul Bierman de la Universidad de Vermont (UVM), en este también colaboró otro científico de la misma institución, Andrew Christ y otro más de la Universidad de Columbia y Dorthe Dahl-Jensen de la Universidad de Copenhague (Dinamarca), Joerg Schaefer.

En La Verdad Noticias, te revelamos que los resultados de su estudio fueron publicados por Proceedings of the National Academy of Sciences, donde los científicos señalan que gran parte o incluso toda Groenlandia pudo no tener hielo en el último millón de año más, y eso lo supieron gracias a que encontraron:

“…estructuras vegetales delicadas, perfectamente conservadas”.

Fósiles de hielo en Groenlandia. Foto: lanacion.com.ar

Los científicos indicaron que los fósiles de las plantas parecen haber muerto ayer, por lo que, Andrew Christ, señaló que parecían haber estado en una cápsula del tiempo:

“…de lo que se usó vivir en Groenlandia que no podríamos encontrar en ningún otro lugar".

El científico asegura que estudiar las capas de hielo de Groenlandia en su pasado, podrá revelar cómo afectará su derretimiento por el cambio climático y que tan rápido podría pasar, algo que preocupa, pues esta agua congelada podría elevar el mar 6 metros más, algo que afectará a todas las costas mundiales, y ante esto, Paul Bierman, aseguró que:

"Este no es un problema de veinte generaciones. Este es un problema urgente para los próximos 50 años".

Andrew Christ concluyó que el estudio que han realizado muestra que Groenlandia es más sensible al calentamiento climático natural de lo que se imaginaba, y es preocupante, pues hora con el aceleramiento que ha provocado la actividad humana la tasa natural de este se excede demasiado.

