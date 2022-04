Gatos asilvestrados ¿Por qué son un peligro ecológico?

Los gatos domésticos asilvestrados son el ejemplo de que algunas alteraciones de los hábitats de los animales modifican algunos comportamientos de las especias y hasta se vuelven un peligro ecológico.

Resulta que su introducción en diversos ecosistemas ha provocado la extinción de hasta 33 especies de reptiles, aves y pequeños mamíferos silvestres en el mundo y ha impulsado a otros tantos animales a sobrevivir en una situación de vulnerabilidad extrema.

"A mucha gente le choca que el gato no pertenezca a ningún ecosistema, pero es así, porque es un animal doméstico".

Eso es lo que resalta Adrián Flores, ambientólogo de la Universidad de La Laguna (ULL).Al no tener un lugar establecido en el ciclo del ecosistema, su introducción provoca alteraciones como si de una especie exótica se tratara y, de no repararse a tiempo, es posible que cause daños irreversibles.

Gatos asilvestrados son una amenaza

Se calcula que, actualmente, su presencia amenaza, además, la supervivencia del 8% de las especies de aves, mamíferos y reptiles catalogados como en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) a nivel mundial. En nuestro país, las áreas más afectadas por su introducción son las isleñas.

También se dice los gatos asilvestrados son una de las especies invasoras más perjudiciales para las comunidades de vertebrados que viven en islas. A lo largo de la historia, según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) la acción de estos felinos ha contribuido a la desaparición de, al menos, el 14% de los vertebrados en estos entornos.

Hay que destacar que el trabajo, publicado en Global Change Biology, se basa en una revisión bibliográfica de 229 casos en 120 islas del mundo. Los gatos asilvestrados están presentes en la mayoría de las aproximadamente 179.000 islas que hay en todo el mundo, donde la biodiversidad es muy particular y cualquier intromisión en sus ecosistemas tiene un impacto mucho más grave.

A nivel global, las regiones insulares más afectadas históricamente por la acción de este felino son las Galápagos (Ecuador), Hawaii (EEUU), algunas islas del Caribe y Canarias. Los datos demuestran que la biodiversidad de los dos archipiélagos españoles también se ha visto afectada por la acción de estos gatos.

Atentan contra otras especies

Los científicos estimaron que los felinos son responsables de la muerte de entre 1.400 y 3.700 millones de aves y entre 6.900 y 20.700 millones de mamíferos cada año solo en ese país.

La mayor amenaza está en los callejeros, que no están contabilizados –entre 30 y 80 millones en Estados Unidos– que acaban con la vida de entre 23 y 46 pájaros y entre 129 y 338 pequeños mamíferos cada año, según la conclusión de Marra.

En 2020 había 3,8 millones de gatos en nuestro país, tanto en hogares como en la calle. Según el estudio Affinity, cada año entran a las protectoras 124.000 gatos y, aunque en número son menos que los perros, llegan en peores condiciones que los canes. Solo el 4,3% tiene microchip (frente al 28% de los perros) y la mayoría llegan enfermos o heridos.

Cabe destacar científicos y asociaciones insisten en que es preciso controlar a los gatos. SEO/Birdlife insiste en que las administraciones deben llevar a cabo programas de control que impidan esos daños, a la vez que campañas de información y sensibilización entre la población sobre la amenaza potencial que suponen para la fauna autóctona.

