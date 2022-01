Gatos ¿Qué tipo de relación tienes con el tuyo? Estudio lo revela. Foto: esquire.com

Seguro que muchas veces te has preguntado cómo es el vínculo entre tú y tu gato, y es que estos seres peludos no son nada predecibles, y realmente no puede saber a ciencia cierta si te quieren o no, pero ahora, un estudio logró descubrir qué tipo de relación se llegan a sostener con estas mascotas, ¿cuál es la tuya?

En La Verdad Noticias te revelamos que los felinos son animales muy independientes y aunque también necesitan de afecto, son menos dependientes que los perros.

Anteriormente te contamos sobre las mascotas más tiernas y letales; sin embargo, ahora te diremos lo que reveló un estudio sobre el tipo de relaciones que tienen los felinos con sus dueños.

Felinos: tipos de relaciones que mantienen con sus amos

Felino. Foto: filmdaily.co

Esta información se basa en un estudio realizado en Pensilvania por la Universidad de Lincoln, donde se analizó de cerca el comportamiento de felinos que habitan cerca de 4 mil casas con la finalidad de distinguir sus tipos de relaciones que crean con sus amos, y estos fueron los resultados:

Relación abierta

El dueño se involucra muy poco emocionalmente con el felino, y este se ve distante también, no existe una relación cercana.

Asociación remota

El amo del felino no siente que este sea parte de la familia o un amigo cercano, pero el amigo peludo hace todo lo posible en ser amistoso con él.

Relación casual

El felino ama la vida al aire libre y muestra un cariño casual con su amo y otras personas que se le acercan y les tiene confianza.

Relación de amistad

El felino y el dueño son sumamente cariñosos, siempre están juntos y dispuestos a darlo todo el uno por el otro.

Relación de codependencia

El vínculo entre la mascota el amo es buena y cercana, aunque, la mascota solo es apegada al dueño, pues, cuando se trata de interactuar con alguien más no se da la misma relación, esto es algo que suele ocurrir cuando estas mascotas no pueden salir al aire libre y viven en un hogar unifamiliar.

¿Qué son los gatos resumen?

Felino. Foto: elconfidencial.com

Es un animal mamífero que es parte de los félidos, es decir, es de una especie carnívora que tiene patas anteriores dotadas con cinco dedos y patas posteriores con cuatro, tienen hocico corto, uñas retráctiles, cabeza redondeada y al caminar solo se apoyan en sus dedos, de ahí que se les califica como digitígrados.

