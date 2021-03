Gatos: 5 juegos que te convertirán en su mejor amigo

Si quieres convertirte en el mejor amigo de tu gato debes trabajar duro, así es, estas mascotas son bastante exigentes cuando se trata de elegir a sus dueños, pues solo los eligen si realmente les agradan, y aunque a veces son un poco huraños si tu felino sigue contigo es porque de verdad le gusta tu compañía, y puedes hacerlo más apegado a ti si lo convences de que también puedes ser divertido, por eso, aquí te compartimos algunos juegos que puedes compartir con este animal.

Juegos para pasarla en grande con tu gato

La comida también puede ser divertida

Adquiere para tu gato comederos que estimulen su deseo de caza y que les impliquen hacer un poco de esfuerzo, así se sentirán más felices al conseguir su comida, existen algunos que son bolas dispensadoras o tipo rompecabezas que los divertirán y, además, ayudarán a que midas las porciones de alimento que ingieren, recuerda que los gatos obesos son señal de que están enfermos, así que procura mantenerlos en su peso ideal.

Es momento de cazar

Los gatos son más divertidos de lo que crees, basta con que te apliques este juego con tu mascota, solo tienes que tomarte un tiempo al día para divertirte a su lado, para ello solo elige un juguete que siempre tendrás oculto hasta que sea momento de jugar, así el felino lo verá como una novedad y le hará caso, luego arrastra esta pieza de diversión para que se anime a cazarlo, así estimularás su instinto de caza y agilidad, ¡se la pasará en grande contigo!

Juega con tu gato, eso los hará más unidos. Foto: www.freepik.es

Es momento de buscar y correr

Este juego es muy dinámico, y además hará que tu gato haga mucho ejercicio, pues debes tomar una pelota y lanzarla para que la busque, puedes agregar dentro de esta una campanilla para que sea más atractiva para el felino, así cuando ruede o gire le gustará perseguirla, incluso puedes aventarla a una esquina o a otras habitaciones, no podrá evitar sentirse animado para ir tras ella.

Adquiere hierba gatera

Todo dependerá de los gustos de tu gato, pero generalmente responden muy bien cuando se encuentran con la hierba gatera, por eso se sugiere que rellenes con ella algún juguete o pelota, esta les robará el interés y será muy estimulante para sus sentidos, ¡se divertirán mucho!

Ama y respeta a tu gata, pero también ¡sorpréndelo!

Cuando los gatos son pequeños, se divierten con absolutamente todo; sin embargo, con la edad, se hace más difícil entretenerlos, por ello, en La Verdad Noticias te sugerimos que respetes la independencia de tu felino, pues estos animales siempre deciden si quieren o no jugar, no los puedes obligar, habrá días que quieren y otros no, así que tienes que ser creativo y saber buscar los momentos para pasarla bien con este amigo de cuatro patas.

Con información de Heraldo de México.