Ganaderos en Francia perforan vacas para regular su alimentación

Un nuevo video difundido por la asociación animalista L214 ha dejado en evidencia que parte del sector de la ganadería industrial en Francia continúa llevando a cabo métodos arcaicos y que vulneran todo tipo de principios éticos para optimizar la alimentación de las vacas.

Se trata de una ruminotomía, un plástico quirúrgicamente insertado en el flanco de los animales, específicamente bovinos, que hace algunos años se implementaba en las explotaciones ganaderas y se empleaba para estudiar su proceso digestivo.

“Ruminotomía es una técnica para eliminar cuerpos extraños en los bovinos [...] actualmente esta no es una técnica muy común, aunque en algunas ocasiones puede encontrarse en explotaciones extensivas donde no hay la tecnificación debida, el ganado tiene que ir a buscar su alimento y no se le proporciona las cantidades de sal necesaria”, explica el médico veterinario Gerardo Andrade a CONtextoganadero.com.

No obstante, en el caso del video que se ha hecho viral en redes sociales, se muestra a un grupo de vacas que son parte de un proyecto de investigación que pretende optimizar y regular la alimentación de estos animales.

Las vacas con fístula o cánula, como popularmente se les conoce, sufren una operación en la que se les inserta una especie de ‘ojo de buey’ permanente que permite a los ganaderos acceder al más grande de sus cuatro estómagos.

Sin embargo, lo peor de la situación es que, según reporta la asociación animalista, las vacas son tratadas como máquinas y cuentan con muy poco margen de movimiento.

El video fue grabado entre mayo y febrero de 2019 en la empresa de alimentación animal Sanders, al noroeste de Francia, sin embargo, de acuerdo con L214, esta no es la única granja que continúa realizando este tipo de procedimientos, laboratorios en países como Estados Unidos, Canadá y Suiza, tienden a aceptar el uso de cánulas.