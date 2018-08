Fueron aseguradas 80 ejemplares de Iguanas verdes.

La PROFEPA participó en la elaboración de un dictamen técnico de identificación de 80 ejemplares de iguanas verdes asegurados en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California y puestos a disposición ante el MPF en la entidad.

Personal de PROFEPA identificó que el cargamento contenido en dos cajas correspondía a organismos de la especie Iguana enlistada en la NOM-059- SEMANARNAT-2010 con estatus de sujeta a protección especial.

Los paquetes no contaban con documentación para acreditar la legal procedencia de los ejemplares, por lo que fueron puestos a disposición del MPF.

En apego a las acciones coordinadas de inspección y vigilancia que tienen como objetivo fortalecer el combate a la extracción, comercio ilegal y tráfico de la vida silvestre, cabe mencionar que la PROFEPA la atendió la solicitud de apoyo de elementos de la Policía Federal para llevar a cabo la identificación de ejemplares de fauna silvestre que fueron detectados en el Aeropuerto Internacional de Tijuana.

Dentro de 2 cajas con piso de madera (de 30 x 40 x 13 cm. de alto), y envueltas con malla de metal tipo reja o jaula, se encontraron 40 ejemplares de iguanas verdes (Iguana iguana) en cada una de ellas, los cuales están protegidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, con estatus de especie sujeta a protección especial (Pr), así como enlistadas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES por sus siglas en ingles), tratado internacional del que México forma parte.

Los paquetes con las iguanas proceden de la Ciudad de México, e iban dirigidas a un particular, con ubicación en Tijuana B. C., sin domicilio señalado.

Cabe mencionar que la remisión encontrada en el paquete no cumple con los requisitos que establece la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) y su Reglamento para amparar su procedencia legal, al señalar como especie “trachemis scripta”, que no corresponde a los ejemplares embalados de la especie Iguana iguana y, al no encontrar responsable con quien realizar Acta de Inspección, se procedió a elaborar un Acta Circunstanciada de los hechos.