Fuente de vida: Cuida el suelo como cuidas tu casa

Como cada 5 de noviembre, ayer se conmemoró el Día Mundial del Suelo, bajo el lema “Los suelos, origen de los alimentos”, una oportunidad mundial para darles la relevancia que se merecen.

Para este año, la campaña busca que las personas tomen conciencia de la importancia de los suelos para asegurar la soberanía alimentaria de las naciones.

Sin suelo, la vida en la Tierra no existiría. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el 95% de los alimentos proviene directa o indirectamente de los suelos, por lo que su salud juega un papel vital en la reducción del hambre y la pobreza a nivel global.

Desafortunadamente, la degradación del suelo es cada vez más acusada. La desertificación, la deforestación y ciertas prácticas agrícolas son las principales causas de este deterioro. A ello hay que sumarle los incendios, los monocultivos, las plantaciones de productos no locales, la contaminación o las especies invasoras.

La mayoría de las personas no tiene idea de la importancia de los suelos ni del rol fundamental que estos tienen en su forma de alimentarse y de vivir. Se cree que el suelo es cosa de la gente del campo y que no hay porque preocupase por ello, aunque esto no es cierto.

Una tarea de todos

La ONU declaró en 2012 que el 5 de diciembre sería el Día Mundial del Suelo.

A la hora de preservarlos y restaurarlos, todos tenemos que poner manos a la obra para conseguirlo. Por eso, la ONU declaró en 2012 que el 5 de diciembre sería el Día Mundial del Suelo.

Un suelo sin arar se beneficia de una intensa vida biológica: lombrices, hongos, bacterias y una diversificada fauna macro y microbiológica. Esta se alimenta de los residuos de las cosechas. Y la actividad de los microorganismos producirá todo tipo de minerales. Que es el alimento natural de las plantas. En esto consiste el ciclo natural de la fertilidad.

Los elementos vitales de los vegetales, tales como las vitaminas o los minerales, son el fruto del ciclo natural de la fertilidad, por lo que no es necesario un abono químico. Un suelo rico y equilibrado producirá alimentos más sanos y poco susceptibles a las enfermedades. Esto implica que uso de productos fitosanitarios se minimice e incluso se logre evitar por completo.

La primera consecuencia es el sabor. Los suelos ricos en materia orgánica aportan todos los nutrientes a los vegetales. Por lo que tanto el sabor, como el olor, el color y la textura serán completamente diferentes a los que se cultivan industrialmente.

El arado industrial, la fertilización química y los pesticidas acaban con los microorganismos responsables de fertilizar los suelos. Al desestructurarse el suelo y contaminarlo con agentes no naturales, la materia orgánica viva desaparece gradualmente. Esto provoca que, para poder producir, se deba recurrir al abono sintético, que es parte del círculo vicioso.

¿Por qué es importante el suelo?

El suelo es la base de la agricultura.

El suelo es la base de la agricultura y el medio en el que crecen casi todas las plantas productoras de alimentos. Si están saludables, producen cultivos sanos que a su vez nutren a las personas y los animales.

Actualmente, un tercio del suelo del mundo está degradado. En África, solo 8% del suelo es adecuado para la agricultura, y en el África subsahariana más de 180 millones de personas dependen de suelos agotados para el cultivo de sus alimentos, lo que amenaza su seguridad alimentaria.

La biodiversidad subterránea es vital para los suelos saludables de los que depende nuestra alimentación. Aproximadamente 360 mil especies de animales viven en el suelo, una cuarta parte de todas las especies vivas descritas en el planeta, aunque la mayoría de ellas siguen siendo desconocidas, indica un informe de la Comisión Europea.

¿Qué podemos hacer?

Usar con más moderación o prescindir de pesticidas y fertilizantes.

Actualizar las plantas de tratamiento de aguas residuales para que contaminen menos.

Avanzar hacia una economía circular donde casi todo se recicle y se reutilice.

Remediar los suelos contaminados para proteger la salud de personas y el medio ambiente.

