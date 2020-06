Foca y león marino viven un INFIERNO en el Minizoo de La Magdalena

Leones marinos y focas viven maltrato animal en el Minizoo de La Magdalena en España. Foto: www.animanaturalis.org

La pandemia del COVID-19 ha creado una crisis en diversos zoológicos del mundo que intentan sobrevivir ante la cuarentena obligatoria que se ha impuesto para evitar contagios del nuevo coronavirus, y aunque algunos han logrado conseguir apoyos, existen otros que además de negarse a cerrar no les importan los animales, así es el caso del Minizoo del Palacio de La Magdalena, Santander en España, ¡terrible situación!

Minizoo de Magdalena un infierno para los animales

En redes sociales se ha hecho viral un video de denuncia, sobre el maltrato animal que el pequeño zoológico español de la localidad de Magdalena ha realizado en contra de sus huéspedes, pues no solo los tiene en condiciones deplorables ni siquiera son capaces de enterrar a los animales que ya han muerto, un hecho que tiene a todos indignados, pues ante todo esto, aún se niega a cerrar.

Entre los animales que han recibido este tipo de maltrato animal, se encuentran leones marinos sin acceso a agua, focas que viven en agua estancada y demás condiciones inapropiadas para el bienestar de su especie, un verdadero infierno para los animales que en cautiverio son incapaces de alimentarse, ¡completa injusticia!

Encerrados en un pequeño recinto, sin apenas agua y con una capa de verdín sobre su piel.

Así (mal)viven las Focas grises cautivas en el Zoo del Palacio de la Magdalena en Santander.

Lo peor es que las exhiben con orgullo a turistas cuando su estado es de pena.



— Ibon Perez (@ibonpereztv) June 17, 2020

Incluso, se denunció que había pingüinos expuestos a temperaturas de 27 °C bajo el sol, una tortura para estas aves no voladoras que no debería existir, pero que al parecer al minizoo de Magdalena en Santander no le causa alguna preocupación, ¡indignante!

La mujer que ha denunciado estos hechos es Laura Gangoso, quien aseguró que vio cuerpos sin vida de animales que murieron bajo las terribles condiciones, así como a otros que ya estaban agonizando.

Al respecto, Laura Gangoso, indicó que las focas no tenían agua que generalmente proviene del mar, que estaban nadando en agua estancada, cuya consistencia ya era verdosa y evidentemente sucia.

Incluso, la mujer comentó que había visto a una foca muerta o enferma que flotaba sobre el agua llena de hierba o musgo.

Luego de la denuncia, el ayuntamiento de Santander, aseguró que los animales muertos, habían fallecido por causas naturales y que no existía animales con maltratados o en condiciones deplorables, pues todos eran bien cuidados por los veterinarios; sin embargo, los videos dejan sin palabra a propios y extraños.

�� Este zoológico inmundo lleva décadas asentado en Santander.



¿Cómo puede permitir que los animales estén en esta situación, @gemaigual?



➡️ Alcaldesa, le exigimos que cierre este lugar y rescate a esos animales con urgencia.



¿Va a dejar que sigan muriendo?#ZoosSonCárceles pic.twitter.com/dcdchJlNpE — PACMA (@PartidoPACMA) May 27, 2020

Dichas declaratorias, provocaron que activistas en favor del cuidado de los animales, así como partidos políticos, solicitaran que el minizoo fuera cerrado; sin embargo, al parecer se hace caso omiso, haciendo que el recinto sea un calabozo de tortura y castigo para los pobres huéspedes, ¡lamentable!

Pese a todo, la lucha de los activistas sigue en pie, y con ayuda de una petición en change.or, que ahora tiene 21 mil firmas, también se presiona para que el zoológico cierra definitivamente.

