Festival de colores con el pájaro Toh

Según la historia tenía una cola hermosa por la cual tenía una actitud muy arrogante, incluso pedía que cazaran por él para no maltratar sus bellas plumas. Lleva el nombre de pájaro ‘reloj’ por la curiosa y particular forma de su cola, que se estructura por dos plumas largas y desnudas que terminan en una especie de penacho turquesa. Es un animal con un colorido a tortugasbase de verde, posee un antifaz azul pálido sobre el ojo y en su garganta una raya negra con un contorno azul. Mide aproximadamente 34cm. Se les encuentra sólo en la Península de Yucatán y se extiende hasta Costa Rica, pertenece a una familia de ocho distintas especies que se pueden encontrar en varias partes del mundo, sin embargo, seis de estas, se pueden encontrar en nuestro país. Cómo buen pájaro maya, su principal hogar son las paredes de las cuevas en la espesa selva o de los cenotes, en rincones de ruinas mayas o cerca de algún cuerpo de agua, ya que abundan los mosquitos que son su principal fuente de alimento, los atrapa al ser atraídos por el movimiento de lado a lado de su cola, come también pequeños reptiles, insectos o fruta. Su época de reproducción es entre mayo y julio y a diferencia de muchas otras especies de pájaros, el Toh pone sus huevos a nivel del suelo en una madriguera.

¿Sabías que? Cuentan que el ave perdió las plumas de su cola en una tormenta por no querer hacer su propio refugio, convirtiendose en la burla de todos.