¡Felices fiestas! Una Navidad sustentable y llena de amor

Estamos a pocas horas de la Nochebuena y la Navidad y muchos estamos contentos, planeando cenas, regalos y fiestas, pero pocas veces nos ponemos a pensar en el impacto que estas celebraciones tienen para el medio ambiente y generamos basura en volúmenes incalculables.

Además de cuidar la naturaleza, los recursos naturales y el clima, ahora más que nunca debemos planear a conciencia las actividades navideñas que tradicionalmente involucran encuentros de muchas personas en lugares cerrados.

Por ello, te invitamos a tomar en cuenta estos pasos:

Planea

En la decoración de tu árbol navideño o el Nacimiento no uses musgo, heno, piñas y orquídeas u otros productos no maderables del bosque en peligro de extinción.

Piensa en las cuatro “R” (reducir-reciclar-reutilizar-recuperar) cuando compres adornos y otros materiales navideños de difícil degradación como los desechables, los pinos artificiales o las esferas.

Realiza

Es tiempo de modificar nuestros hábitos y celebrar una Navidad verde y saludable. ¿Cómo lo podemos lograr? Adquiere un árbol navideño con los productores nacionales en las plantaciones de diversas variedades de pino que existen en el país. Un pino natural esparcirá en tu casa el aroma del bosque y al final podrás llevarlo a un centro de acopio para su reciclaje.

Adorna tu casa con flores naturales de Nochebuena. Puedes asesorarte con los vendedores para que, al final de la temporada, puedas sembrarlas y cuentes con nuevas flores para la siguiente Navidad.

Pon a prueba tu creatividad y elabora un árbol navideño con materiales desechables como PET, cartón, revistas viejas, madera, tela y muchos otros más. Reutilízalo los años siguientes.

Recicla materiales diversos para fabricar tarjetas y adornos navideños como esferas, guirnaldas, festones, figurillas alusivas a la Navidad y otros. Hay muchos tutoriales en Internet.

Ilumina y ahorra

Elige bombillas de bajo consumo y no dejes las luces navideñas encendidas cuando te vayas a dormir.

Apaga durante el día las luces de zonas estratégicas de la casa como la entrada principal, ventanas o balcones.

Evita conectar muchas series en un mismo contacto, así no subirá el consumo eléctrico y evitarás cortocircuitos u otros accidentes por sobrecarga

Prepara la cena

Elige alimentos orgánicos que venden en los tianguis o mercados locales.

Calcula bien las porciones de platillos que consumirá la familia. La pérdida de alimentos en México suma más de 20 millones de toneladas anuales.

No olvides compartir tu cena con personas necesitadas.

Utiliza tu vajilla o desechables de papel, en vez de plásticos o unicel.

Regala

Sin envoltura, sin moño y sin bolsita. ¡Basta cubrirlo con amor!

Cosas útiles que no terminen en la basura al día siguiente.

Lleva a casas hogar o a niños en situación de calle los juguetes que tus hijos ya no utilizan o la ropa que ya no les queda, pero sigue en buen estado.

Si obsequias juguetes electrónicos, adquiere pilas recargables.

Festeja

Sin fuegos artificiales. Además de que contaminan el aire, pueden causarles un trauma acústico temporal o definitivo a las mascotas.

Separa los residuos, ya que durante esta temporada se eleva la generación de desechos.

