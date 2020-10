Extraña ESPECIE marina al ¡descubierto!, expertos de Cancún la descifran

Expertos en biología de Cancún, revelan la identidad de la extraña especie marina.

El pasado 27 de octubre de 2020 La Verdad Noticias te dio a conocer las fotografías de una ‘extraña especie marina’ hallada en una playa de Cancún, Quintana Roo luego del paso del Huracán Zeta y aunque mucho se dijo sobre su identidad por fin logramos obtener la opinión de expertos en la materia, el Dr. J. Adán Caballero Vazquez y el M. en C. Jorge Peniche Perez, investigador y técnico de investigación de la Unidad de Ciencias del Agua, del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), Campus Cancún, quienes en conjunto nos ayudaron a descifrar la incógnita.

¿Cuál es la identidad de la extraña especie marina?

A pesar de que solo contamos con cuatro fotografías del ejemplar, el Dr. J. Adán Caballero Vazquez y el M. en C. Jorge Peniche Perez, ambos de la Unidad de Ciencias del Agua del CICY, lograron descifrar su identidad; cabe recordar que este organismo acuático fue hallado el 27 de octubre cerca de las 10:15 horas a la altura del kilómetro 5 del Boulevard Kukulcán en la Zona Hotelera de Cancún, Quintana Roo, se cree que pudo ser en Playa Delfines, sin embargo, no se tiene certeza, por otro lado, aunque el hallazgo causó asombro en las redes sociales los expertos afirman que es una especie ya conocida, aunque no es tan común de ver.

Extraña especie marina es hallada en playa de Cancún.

Aunque, para muchos la familia Ogcocephalidae o peces murciélago, también llamados diablo o tapacaminos no es tan conocida, tiene 78 especies incluidas en 10 géneros, y debes saber que la especie encontrada pertenece al género Ogcocephalus y es un ‘pez murciélago’, pero ¿por qué los llaman así?

De acuerdo con el Dr. J. Adán Caballero Vazquez y el M. en C. Jorge Peniche Perez ha informado por los expertos, este peculiar nombre lo tiene por la forma en que se desplaza en el lecho marino, pues camina de forma muy parecida a la que un murciélago lo hace sobre la tierra.

Parte frontal del pez murciélago. Foto: Cortesía del Laboratorio de Ecología y Biodiversidad de Organismos Acuáticos del CICY

Además, se nos dio a conocer que, el pez murciélago habita en la costa oeste del océano Atlántico, también desde Florida hasta el norte de Brasil y por supuesto en el Golfo de México y en el Mar Caribe, de ahí que el fuerte oleaje causado por el Huracán Zeta pudiera haberlo arrastrado hasta playa Delfines de Cancún, lo que fue un evento inesperado para todos y que causó mucha conmoción.

¿Cuáles son las características de este organismo marino?

El Dr. J. Adán Caballero Vazquez y el M. en C. Jorge Peniche Perez, ambos del CICY, fueron muy amables en explicarnos los rasgos de este organismo acuático pocas veces visto por los lugareños de la Ciudad de Cancún, y son los siguientes:

Son peces pequeños que pueden llegar a medir hasta 25 centímetros

El cuerpo de este organismo acuático se caracteriza por ser aplanado, muy similar a la forma de un disco

La cabeza del pez murciélago es puntiaguda

Este peculiar organismo acuático tiene una estructura de hocico que recuerda a una caña de pescar en forma de pistón, la cual lanza al frente cuando una posible presa se aproxima

Otra de las características de su hocico, es que al final tiene algo similar a un señuelo que suele mover con fuerza

Además, el pez murciélago tiene aletas pectorales grandes que parecen brazos

Este organismo acuático está provisto de escamas modificadas que forman una armadura con espinitas y conos

Parte posterior del pez murciélago. Foto: Cortesía del Laboratorio de Ecología y Biodiversidad de Organismos Acuáticos del CICY

¿Donde vive este pez?

El Dr. J. Adán Caballero Vazquez y el M. en C. Jorge Peniche Perez señalaron que, esta esta especie señalan los expertos, es rara y habita en aguas tropicales no muy profundas, es decir, entre los 0 y 305 metros en fondos arenosos, praderas de algas, fondos marinos y arrecifes.

Alimentación del pez murciélago

La dieta de este organismo acuático consiste en:

Moluscos

Crustáceos

Peces

Gusanos poliquetos

Otras de las peculiaridades del pez murciélago es que poseen un camuflaje y un comportamiento sedentario que les facilita ser maestros del engaño, es esa la razón principal por las que no son vistos con frecuencia, además, suelen realizar movimientos lentos y son nadadores perezosos.

¿Cómo podemos protegerlo en Cancún?

El Dr. J. Adán Caballero Vazquez, nos indicó que para cuidar al pez murciélago es fundamental mantener una buena calidad del agua y que está tenga la calidad para que los arrecifes de coral y los pastos marinos necesitan para que puedan mantenerse en buenas condiciones, logrando así el equilibrio del ecosistema marino que se reflejará en un bienestar para todos los organismos acuáticos.

Además, el experto hizo hincapié que si el funcionamiento y conectividad entre ecosistemas se logra mantener, como lo es en este caso los sistemas Lagunares, el Manglar, arrecifales y pastos marinos en conjunto se vuelven más resistentes a los factores que pudieran afectarlos, por eso es crucial que no contamines las playas y procures deshacerte de tus residuos de forma adecuada.

