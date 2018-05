Esterilización de tu mascota, lo que debes saber

La esterilización de las perras y gatas consiste en retirar los ovarios y el útero al realizar una cirugía abdominal bajo anestesia poco invasiva. En los machos consiste en retirar ambos testículos con una incisión en el escroto del perro o del gato, de igual manera realizada bajo anestesia. Esta operación tarda de 20 a 45 minutos en las hembras y de 15 a 25 minutos en los machos.

El costo depende el lugar donde se realice, hay muchas opciones para todos los bolsillos por ejemplo algunas asociaciones la realizan a bajo precio a cambio de medicamentos o croquetas de perros, incluso se hacen brigadas de esterilización por parte del gobierno, la clave es buscar, pero aproximadamente el precio va de $400 a $1,500.

Este proceso se recomienda realizarse a partir de los 5 meses de edad, de preferencia antes del primer celo. En el caso de los machos se recomienda hacerlo inmediatamente cuando se le bajen los testículos para que no desarrolle conductas indeseadas como el marcar con orina o un temperamento agresivo, antisocial o territorial, sin embargo, si ya está grande, estos comportamientos se reducen después de la operación.

Mucha gente tiene la idea de esterilizar a sus perras después de la primera camada, ya que se cree que si no es así, la perra puede tener problemas, sin embargo, esto es un mito porque la mascota no tendrá problemas emocionales, físicos ni hormonales si no tiene ninguna camada.

Con esta operación se produce una ligera disminución en la tasa metabólica, pero si ejercitas a tu perro diariamente y lo alimentas con las porciones adecuadas no tendrá problema de subir de peso después de la operación.

Para los perros de razas pequeñas o muy nerviosos se recomienda esterilizarlos en clínicas privadas, no en campañas de esterilización

Las hembras esterilizadas no entran en celo, por lo cual no sangran.

POR QUÉ ES MEJOR ESTERILIZAR A MI MASCOTA

Además de evitar enfermedades y beneficiarte de la mejora de comportamiento de tu mascota evitas la sobrepoblación de perros y gatos. Un estudio de la organización PETA señala que la cruza de una perra resulta en el nacimiento de 67,000 perros en 6 años y de una gata 420,000 gatitos en 7 años, solamente contando la descendencia de un solo individuo.

Es importante esterilizar porque cada camada puede llegar a ser de 15 perritos o más, a diferencia de los 2 cachorros que mucha gente cree que nacerán, no importa la raza, y esto complica el acomodo de tantos cachorritos, y la mayoría terminan en lugares donde son maltratados o incluso en la calle, donde muchas veces sufren, además de reproducirse sin control.

ENFERMEDADES QUE SE EVITAN

HEMBRAS

- Se evita el cáncer de glándula mamaria

- Previene la presentación de Piometra

-Eliminas la Aparición de infecciones uterinas

-Erradicas el desarrollo de enfermedades en el útero y de los ovarios que ocurren con frecuencia en las perras

MACHOS:

-Se evita las enfermedades de la próstata como infecciones, inflamaciones, abscesos, quistes y cáncer

-Se previene la presentación de tumores de la región perineal, tumores testiculares y hernias perineales.

-Se elimina el deseo irracional de cruzarse con perras en celo

-Se evita adquirir alguna enfermedad de transmisión sexual.

CUIDADOS POST-OPERATORIOS

Es importante saber que el veterinario que realice la operación debe entregarte a tu mascota completamente despierta, eso será unas cuantas horas después de la cirugía, si tu perrito está muy dormido cuando te lo dan, significa que le pusieron anestesia de más y podría tener complicaciones que solo puede resolver un veterinario, por lo cual, es mejor que si lo ves muy dormido decirle a tu veterinario o llevarlo a otro para salir de dudas.

No se necesitan muchos cuidados después de la operación, es suficiente con ponerles el cono a los machos para que no se laman y estar checando que la herida no se abra, pero fuera de eso, no es necesario estar con ellos 24 horas.