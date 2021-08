Estas plantas eliminan los malos olores en los baños

Muchas familias luchan por los diversos malos olores que se generan en el hogar, por ello te recomendamos una excelente alternativa para eliminarlos con estas plantas que se encargan de mejorar la armonía de tu casa.

Hay que destacar que raíz de la pandemia por Covid-19, estar en casa es una de las mejores formas para cuidar la salud, además se potencializaron los trabajos en línea con el llamado "home office".

Es por esa razón que los olores que se generan dentro de estos espacios son muy importantes para concentrarse en las actividades, uno de los lugares que más puedes aportar el baño y la mayoría pueden ser desagrádales.

Plantas con funciones en el hogar

Una alternativa funcional para combatir los malos olores en el algunos espacios del hogar es a través de plantas, además algunas especies ayudar a disminuir la humedad y lo vaporoso, pero debes poner especial cuidado porque no todas cumplen esa función y de no ser así las plantas no sobrevivirán.

Se ha comprobado que algunas plantas además de generar un espacio con olores agradables, crean espacios más acogedores y son una alternativa para los amantes de la decoración y la naturaleza.

¿Qué plantas absorben los malos olores?

Lavanda

Azalea: Son planta de ornato, tiene flor de diferentes colores y además de lucir hermosas, absorbe los malos olores

Lavanda: La lavanda aporta un aroma delicioso y es una opción para decorar espacios pequeños.

Menta: En el baño absorbe la humedad y los malos olores, pero si deseas colocarla en otro lugar de la casa puedes utilizarla para consumo.

Crisantemo

Geranio: perfuma los espacios y aporta estilismo a un espacio.

Crisantemo: Limpia la humedad elimina los malos olores

Planta araña: ayuda con los malos olores

Cabe destacar que estas plantas solo ayudan a reducir los malos olores aportando delicados aromas de ellas, pero también se requiere de un buen aseo del baño y cuidado especial en dichas plantaciones.

