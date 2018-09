Estados Unidos plantea compensar gases de efecto invernadero.

En un estudio publicado en Scientific Reports, investigadores de la Universidad Tecnológica de Michigan analizaron cuánta tierra se necesitaría para compensar los gases de efecto invernadero emitidos por las plantas de carbón convencionales o las plantas de carbón con secuestro de carbono y luego neutralizar la contaminación restante con el biosecuestro.

Luego las compararon con lo necesario para compensar los gases de efecto invernadero producidos al fabricar paneles solares. Por primera vez, los investigadores han demostrado que no hay comparación. Ni siquiera está cerca. De hecho, las centrales eléctricas de carbón requieren 13 veces más tierra para ser neutras en carbono que la fabricación de paneles solares.

“Sabemos que el cambio climático es una realidad, pero no queremos vivir como cavernícolas“, dice Joshua Pearce, profesor de ciencias de los materiales e ingeniería e ingeniería eléctrica en Michigan Tech.

“Necesitamos un método para hacer electricidad neutra en carbono. No tiene ningún sentido usar carbón cuando se dispone de energía solar, especialmente con estos datos“.

Los investigadores llegaron estas conclusiones comparando más de 100 fuentes de datos diferentes. Afirman que una planta de carbón de 1 GW necesitará un nuevo bosque más grande que el estado de Maryland para neutralizar todas sus emisiones de carbono.

Los investigadores también descubrieron que aplicando el mejor de los métodos de biosecuestro para todos los gases de efecto invernadero producidos por las centrales eléctricas de carbón en USA, significaría usar el 62 % de la superficie cultivable para este propósito, o el 89 % con una cubierta forestal normal. En comparación, las células solares requieren 13 veces menos tierra para convertirse en carbono neutro y cinco veces menos que en el mejor de los casos de carbón.

Pearce afirma que no fueron generosos con las centrales eléctricas de carbón, en el sentido de como calcularon la eficiencia de la captura y almacenamiento de carbono. Pero tampoco consideraron las nuevas técnicas que hacen los huertos solares más eficientes, como tampoco el uso de células solares de silicio negro de mayor eficiencia, la colocación de espejos entre hileras de paneles para que la luz que caiga entre ellos también pueda ser absorbida, o la plantación de cultivos entre las hileras de paneles (agrovoltaica) para lograr un uso más eficiente de la tierra.

Pearce dice que la investigación se debería centrar en mejorar la eficiencia de los paneles solares y las plantas solares, no en la captura de carbono de las centrales alimentadas con combustibles fósiles en un intento de convertirse en energía de emisión cero, y no cuando estos datos demuestran que no es realista para luchar contra el cambio climático, de acuerdo a ecoinventos.com.