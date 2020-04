Espectaculares ideas para reciclar tus toallas usadas ¡Perfectas para esta cuarentena! (Foto cortesía Naii costura)

Una de las cosas que más usamos y que por ende tienden a desgastarse mucho son las toallas, o aunque estas te duren mucho tiempo es recomendable cambiarlas después de un cierto tiempo, son las toallas, mismas que se pueden reciclar cuando ya están muy usadas; por ello y ante esto te daremos diversas ideas que son geniales para tu casa.

Así es, en algunas ocasiones solemos pensar que todas las cosas se tienen que tirar, sin embargo esto no tiene que ser así puesto que podemos crear grandes cosas con lo que pensamos que ya no sirve; así que comencemos.

Ideas para reciclar tus toallas

Si eres amante de las pantuflas esta idea te encantará, lo mejor de todo es que son una gran oportunidad para que no te aburras en esta cuarentenay para reciclar; tu gran herramienta será tu creatividad para que estas queden como si fueran de spa.

Espectaculares ideas para reciclar tus toallas usadas ¡Perfectas para esta cuarentena! (Foto cortesía Craftynest)

Bolsa para la playa

Nada como un día relajado en la playa donde disfrutes de tus alimentos y bebidas favoritas, y qué mejor que llevarlas en bolso que sea únicamente para esto puesto que ya no estarás batallando con los cuidados excesivos ante una bolsa que es para otra cosa. Para esta lo único que necesitarás es la toalla que ya no quieras emplear para secarte, asas de tela, tijeras, máquina de coser y el hilo que sea de tu agrado; si no tienes una máquina de coser lo puedes hacer tu con un hilo y una aguja.

TE PUEDE INTERESAR: 6 Ideas para Reciclar Llantas ¡Te encantaran!

Espectaculares ideas para reciclar tus toallas usadas ¡Perfectas para esta cuarentena! (Foto cortesía Makezine)

Cómo reciclar las toallas viejas

Finalmente si lo que quieres es un tapete para tu cuarto o tu mejor amigo de cuatro patas, este te encantará; al igual que la primera y segunda idea esta es perfecta para la cuarentena puesto que necesitarás de varias horas e inclusive días (si quieres hacer pausas), por lo que te mantendrás entretenida.